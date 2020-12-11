МТС собирается продюсировать молодых музыкантов

Новосибирский пост-панк дуэт «Буерак» откроет своим выступлением новый проект «Студия МТС Live» с актуальными и быстрорастущими артистами. Формат проекта — серия коротких студийных выступлений и небольших интервью молодых и андеграундных артистов на площадке «МТС Live» и в официальных сообществах МТС в социальных сетях.

«МТС Энтертейнмент» — дочерняя компания МТС, созданная для развития проектов в сфере развлечений и управления активами компании в этом сегменте. Компания определяет стратегическое развитие активов, координирует их взаимодействие, обеспечивает развитие синергий и экосистемных эффектов. В периметр управления «МТС Энтертейнмент» вошли в том числе билетные сервисы «Тикетлэнд» и «Пономиналу», портал и приложение «МТС Live», проект «МТС Live Arena».

«Мы строим цифровой «мост» между аудиторией и артистами — начиная с марта 2020 года, МТС организовала на платформе «МТС Live» 21 онлайн-концерт с известными артистами, аудитория которых превысила 60 миллионов просмотров, — отметил генеральный директор «МТС Энтертейнмент» Михаил Минин. — Новый студийный формат позволит поддержать артистов, известных по клубным или фестивальным выступлениям. Они получат более широкую заинтересованную аудиторию и смогут в перспективе расширить количество своих живых выступлений, а мы продолжим изучение музыкальных сегментов, чтобы расширять список этих артистов для нашей аудитории».



Видео выступлений доступно абонентам любых операторов, а для клиентов МТС, кроме общедоступных записей, будет создаваться эксклюзивный контент – интервью, отдельно записанные песни и другие материалы с музыкантами. Концерт дуэта «Буерак» можно посмотреть в пилотном выпуске Студии «МТС Live» https://live.mts.ru/moskva/online/1811123—buerak с 8 декабря 2020. В декабре 2020 года и на новогодних праздниках МТС планирует представить в новом студийном формате также группы и ssshhhiiittt! и Mirele.

Как крупный игрок на билетном рынке, МТС заинтересован в развитии этого направления. При условии востребованности формата до конца 2022 года МТС планирует сотрудничество с актуальными российскими и иностранными исполнителями в Студии «МТС Live». Подбирать артистов для проекта будет экспертная команда «МТС Энтертейнмент» на основе исследования рынка и с использованием подробного анализа аудитории исполнителей на основе Big Data МТС.

Новый формат работы с артистами позволит «МТС Энтертейнмент» привлечь аудиторию на свои платформы, раскрыть музыкантов для широкой публики и развивать с ними в дальнейшем эксклюзивное сотрудничество, включая продюсирование сольных и фестивальных выступлений.

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