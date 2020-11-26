«АВТОВАЗ» наградил своих лучших дилеров в России. По итогам глобального рейтинга 2019 года Кемеровский «Автоцентр Дюк и К» не только стал победителем в номинации «Лучший дилер в ДФО и СФО», но и занял третье место среди дилеров LADA в России.

«Автоцентр Дюк и К» работает на рынке с брендом LADA более 20 лет. За это время группа компаний получала множество различных наград регионального уровня, но такой высокой награды удостоилась впервые.

Такое достижение можно считать закономерным итогом работы на рынке «Автоцентра Дюк и К». «В нашей компании – высокая культура целеполагания. Вот уже семь лет мы ежегодно проводим стратегические сессии, на которых управленческая команда генерирует цели на следующий год. На первой стратсессии мы поставили цель – стать лидерами по объёму продаж автомобилей LADA в СФО. Это казалось нереальным, но к 2015 году мы стали лидерами продаж в Сибири, — рассказывает основатель «Автоцентр Дюк и К» Наталья Архипова. — По результатам первого глобального рейтинга LADA в 2017 году мы были на 64-м месте (среди 350 дилеров). В начале 2018 года поставили цель – войти в ТОП-10 дилеров страны, и в 2019 года эта цель была достигнута, — мы заняли по всем ключевым показателям первое место в регионе (Сибири и Дальнем Востоке) и третье – в России. Награда была не просто ожидаемой, а планируемой в рамках поставленной цели. И у нас все получилось».

Полученная награда является подтверждением результативности работы команды дилерского центра – ее профессионализма и энергии, высокого корпоративного духа и нацеленности на результат.

По итогам 2020 года дилерский центр имеет все шансы удержать свои высокие позиции. По данным «Автостат Инфо», за 3 квартала 2020 года в Кузбассе было зарегистрировано 2929 новых автомобилей LADA (1-ое место среди брендов), что является максимальным результатом в СФО. Для сравнения: в Новосибирской области было зарегистрировано лишь 1758 новых автомобилей LADA (3-е место), в Красноярском крае — 2328 новых автомобилей LADA (1-ое место).

«Полученная награда – дополнительный штрих к образу нашей компании, ее деловой репутации и уровня организационного развития. Это дополнительный инструментарий для трансляции ценностей компании и усиления доверия наших клиентов и партнеров, что позволяет выстраивать с ними долгосрочные отношения. Мы продолжаем двигаться вперед и развиваться», — резюмирует Наталья Архипова.

«Автоцентр Дюк и К»

официальный дилер LADA в Кемерове

ул. Баумана, д.55 корп. 3

Продажи +7 (3842) 655 -555

Сервис +7 (3842) 655 — 551

https://avtoduk.lada.ru/

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* — по данным «АВТОВАЗа» за 2019 год

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