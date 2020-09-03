Резонансное дело касается проведения капремонта школы в Кулундинском районе Алтайского края. Правоохранители считают, что директор ООО «Строй-Гарант» Леонид Классен значительно завысил объемы выполненных работ и заработал на этом более 2 миллионов рублей. Фигурантом дела может стать и директор школы Ольга Могельницкая, которая подписывала акты выполненных работ.

Сейчас предприниматель находится в СИЗО. Также проверки в настоящее время идут в отношении главы Кулундинского района Алтайского края Сергея Балухина. Следователи считают, что высокопоставленный чиновник мог быть «в деле» и отрабатывать преступную схему.

C фирмой «Строй-Гарант» был заключен контракт на выполнение работ по ремонту здания Кулундинской школы № 5. По данным следствия c июня по ноябрь 2018 года Леонид Классен изготовил и предоставил директору учебного заведения поддельные документы, где объем выполненных работ был значительно завышен по сравнению с фактически проведёнными. В итоге школьный бюджет был превышен на более, чем два миллиона рублей. В настоящее время следствием ведется сбор и закрепление доказательств по уголовному делу. Расследование продолжается.

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