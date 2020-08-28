Зачем учредитель «Сандунов» Сергей Меркулов построил церковь в Алтайском крае?

В селе Новотырышкино Смоленского района Алтайского края освятили церковь в честь Святителя и Чудотворца Николая. Цельнодеревянный храм сложили из трехсотлетней лиственницы, внутри – уникальная мозаичная икона и другие православные святыни. Главным инвестором строительства выступил один из учредителей федеральной сети «Сандуны» Сергей Меркулов.

Всего три года назад Епископ Бийский и Белокурихинский Серапион освятил закладной камень на месте будущей церкви возле гостиничного комплекса «Золото Алтая» и конного двора «Сибирское подворье». Здесь все интересы московского бизнесмена Сергея Меркулова сошлись воедино – глубоко верующий предприниматель развивает российскую сеть банных комплексов и вкладывает деньги в возвращение былой славы орловских рысаков.

«Каких-то сто лет назад конь был не только универсальным средством передвижения, дорогим подарком и лучшей инвестицией, но и символом русской красоты, даже совершенства», – размышляет Сергей Меркулов. Он родился в Кемеровской области, сибиряк. На рубеже веков начал заниматься разведением лошадей для конного спорта. Теперь он – владелец одного из самых передовых конных хозяйств на Алтае и организатор крупных конных состязаний: «Большой Сибирский круг», «Сибирская Масленица», «Дни Франции», Фестиваль орловского рысака. Один из основателей ипподрома «Алтай» и президент федерации бегов и скачек.

Сергей Меркулов давно на Алтае. Еще в кризисном 2008-ом в селе Новотырышкино рядом с кладбищем он начал строить часовню. Строители тоже приехали из Москвы. Часовню рубили по старинной русской технологии специальными топорами – аналогами инструментов трехсотлетней давности. Лес привезли с Ангары из Красноярского края. Автором часовни выступил, пожалуй, главный в стране специалист по деревянным церквям Андрей Барабанов. В его архитектуре сказывается влияние русского севера – не зря он долго работал в Архангельской области. Часовню завершили почти десять лет назад. Теперь тот же архитектор построил в Новотырышкино большой храм. 7 августа, при небольшом стечении народа из-за коронавируса, ее освятил Митрополит Новосибирский и Бердский Никодим.

На вопрос о том, что для Сергея Меркулова значит эта церковь, он ответил: «Это не для меня церковь – для всех людей. В вере наши корни, за нее наши деды кровь проливали. Это фундамент, на котором мы можем строить наше будущее, и только на нем. А что касается «северного» облика церкви – она просто русская! Когда я смотрю на современную архитектуру, часто вижу какие-то дурацкие заимствования, которые ни к Сибири, ни к России не имеют никакого отношения. Мы давно занимаемся деревом, любим русский север, Сибирь, Алтай, и нам хотелось бы продолжить дело наших предков».

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