Генеральный директор АО «СКТБ «Катализатор» Виталий Хан поздравляет с юбилеем Сергея Меняйло

— От себя лично и от коллектива АО «Специальное конструкторско-технологическое бюро «Катализатор» поздравляю Вас с Юбилеем!

Вы уполномочены принимать решения, от которых зависит развитие всего Сибирского федерального округа, включая работу региональных органов исполнительной власти, многих предприятий и организаций, реализацию научно-технических, производственных, культурных и социальных проектов.

Выражаю глубокое уважение Вашему непростому труду на сибирской земле и от всей души желаю крепкого здоровья, семейного благополучия и оптимизма. Пусть Вас окружают только самые надёжные и порядочные люди!

Генеральный директор АО «СКТБ «Катализатор» Виталий Хан

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