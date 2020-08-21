Генеральный директор АО «СКТБ «Катализатор» Виталий Хан поздравляет с юбилеем Сергея Меняйло

— От себя лично и от коллектива АО «Специальное конструкторско-технологическое бюро «Катализатор» поздравляю Вас с Юбилеем!
Вы уполномочены принимать решения, от которых зависит развитие всего Сибирского федерального округа, включая работу региональных органов исполнительной власти, многих предприятий и организаций, реализацию научно-технических, производственных, культурных и социальных проектов.
Выражаю глубокое уважение Вашему непростому труду на сибирской земле и от всей души желаю крепкого здоровья, семейного благополучия и оптимизма. Пусть Вас окружают только самые надёжные и порядочные люди!
Генеральный директор АО «СКТБ «Катализатор» Виталий Хан