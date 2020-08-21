Дмитрий Терешков поздравляет с юбилеем Сергея Меняйло

— Сергей Иванович!

От имени переработчиков и пищевиков Сибири поздравляю Вас с Юбилеем! Конечно, в этой непростой для всех для нас обстановке, хотелось бы как можно больше решительных, реальных и конструктивных действий с Вашей стороны. Во многом от них будет зависеть наше выживание, фаза в которую,к сожалению вступило большинство предприятий нашей отрасли. Надеемся на ваше компетентное вмешательство и сотрудничество. Успешное выполнение этой задачи, с учётом Вашего большого жизненного опыта могло бы стать лучшим подарком и Вам, как успешному политику и сотням сибирских предприятий СФО. С Юбилеем!

Президент Сибирского зернового союза, Союза хлебопекарных и кондитерских предприятий Сибири, Дмитрий Михайлович Терешков

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