В Новосибирске продолжается работа по развитию социальной инфраструктуры и обустройству зеленых зон отдаленных микрорайонов. 19 августа мэр Новосибирска Анатолий Локоть провел выездное совещание в Первомайском районе и проконтролировал строительство детского сада № 35 и благоустройство сквера «25 лет Победы в Великой Отечественной войне».

Детский сад по новым стандартам

Детский сад № 35 в Первомайском районе Новосибирска — одно из 10 новых дошкольных учреждений, которые откроют свои двери для детей уже в этом году. 19 августа мэр Новосибирска Анатолий Локоть посетил стройплощадку детского сада на ул. Тельмана, 3б и оценил результаты работы строителей.

«Здание садика уже полностью готово, завершаются отделочные работы. Юридически это второй корпус существующего детского сада, но фактически это новый большой детский сад. Намечаем ввести его в октябре, — рассказал мэр Анатолий Локоть. — С 17 августа все детсады в городе начали работать в обычном режиме. И для нас очень важно сегодня, как соблюдаются требования Роспотребнадзора в условиях угрозы распространения инфекции. Нужно обезопасить наших ребятишек, но вместе с тем и дать родителям возможность оставлять детей в дошкольном учреждении на рабочий день».

Строительство трехэтажного здания детского сада началось в августе 2019 года силами подрядной организации ООО «СМРстрой» на месте снесенного старого садика 1971 года постройки. Новое здание будет значительно больше предыдущего — по проекту оно будет вмещать 220 детей вместо 120. Кроме того, значительно расширится пространство вокруг детского сада, где появятся современные газоны, вместительные веранды с навесами и новые игровые формы.

«Сейчас мы с удовольствием принимаем новый корпус сада, в котором будут 12 групп вместо шести. Из них планируются четыре ясельные группы, рассчитанные на 100 детей. Я думаю, что этого достаточно, чтобы разгрузить нашу очередь в ясли, — рассказала заведующая детским садом № 35 Елена Сажина. — Уже начали завозить новую мебель. Установили кухонное, прачечное оборудование. Ведем работу по подбору персонал — люди очень хорошо откликаются, и у нас уже много желающих устроиться на работу в новый детский сад».

Особенностью нового здания по сравнению с предыдущим станет большой кухонный блок и множество дополнительных помещений. Спальни отделят от групповых комнат. Появятся сенсорная комната, изостудия, логопедический и психологический кабинеты. Обустроят большой спортивный и музыкальный залы. На входе в детский сад и внутри него в соответствии с новыми нормами строительства уже установили лифты для маломобильных детей и родителей.

Как отмечают в администрации Первомайского района, с вводом садика в эксплуатацию должна решиться проблема с дефицитом мест в дошкольных учреждениях центральной части района.

«Район растет, квартиры в новостройках покупают в основном молодые семьи, в которых уже есть ребенок. Получив квартиру, они стараются увеличить семью, появляются еще дети. В целом количество многодетных семей растет в связи с дотациями государства. Поэтому детские сады очень востребованы», — рассказала заместитель главы администрации по социальной сфере Первомайского района Марина Сечкарь.

По словам вице-мэра Новосибирска — начальника департамента строительства и архитектуры мэрии города Алексея Кондратьева, проект детского сада № 35 был признан настолько успешным, что его внесли в федеральный реестр в качестве типового для последующего строительства подобных дошкольных учреждений.

«Мы пользуемся при строительстве детских садов типовыми проектами в соответствии с реестром Минстроя РФ, созданным три года назад. Территория детского сада № 35 позволила построить здесь учреждение по типовому проекту на 220 мест. Но в ходе работ проект был несколько изменен. Например, было предложено строить в кирпиче без использования керамогранита. Также изменены некоторые позиции по обслуживающим территориям. Обновленный проект внесен в федеральный реестр, и теперь уже он будет служить основой для строительства детсадов на 220 мест», — рассказал подробности Алексей Кондратьев.

Напомним, что из десяти детских садов, которые построят в Новосибирске в текущем году, уже к осени, помимо сада № 35 на ул. Тельмана в Первомайском районе, введут в эксплуатацию детские сады на ул. Авиастроителей, 5а; ул. Мира, 9а и ул. Мира, 25а; ул. Виктора Уса; ул. Спортивной; ул. Заозерной; ул. Воинской, 79а; ул. Виталия Потылицына; ул. Владимира Заровного, 30.

Тихий сквер с прекрасными видами

Сквер «25 лет Победы в Великой Отечественной войне» расположен на окраине Первомайского района, прямо над склоном реки Ини. До прошлого года участок находился в полном запустении. Сегодня силами муниципалитета, районной администрации сквер приводится в порядок. Здесь полностью меняют освещение и бордюры, ремонтируют дорожки и фонтан. Также в этом году начнут работу с зелеными насаждениями, установят скамейки и урны, завершат ремонт смотровой площадки. 18 августа мэр Анатолий Локоть вместе со специалистами профильного департамента проверил ход благоустройства сквера и рассказал об источнике финансирования работ.

«Мы привыкли к большим программам формирования комфортной городской среды и общественных пространств, по которым получаем деньги из федерального и областного бюджетов. Здесь этого нет. Это полностью наша городская программа, по которой выделено 7 млн рублей на благоустройство сквера, — уточнил мэр Анатолий Локоть. — Особое значение мы придаем смотровой площадке, откуда открывается прекрасный вид на реку Иню и противоположный берег. В Новосибирске не так много видовых площадок — рельеф местности не позволяет их создавать. А здесь мы видим приятное исключение».

Смотровая площадка, где установят новую подсветку, обещает стать местом притяжения для многих горожан, соскучившихся по романтике. Также после завершения благоустройства в сквере планируют организовать выступления духового оркестра и танцплощадку. А для тех, кто любит спорт, в сквере появится площадка с зоной воркаута, которую уже планируют использовать для тренировок юные спортсмены: рядом с зеленой зоной расположен технический лицей-интернат № 128, где живут и учатся боксеры и борцы физкультурного центра «Первомаец».

«Когда в сквере появятся спортивные объекты, ребята могли бы проводить здесь утреннюю тренировку. А в вечернее время, возвращаясь из спортзала, следить за порядком, — рассказал тренер-преподаватель отделения греко-римской борьбы детско-юношеского физкультурного центра «Первомаец» Павел Горшков. — У нас уже был пример, когда на заброшенном стадионе «Локомотив» собирались компании, распивавшие спиртные напитки. Мы смогли навести там порядок. Думаю, и здесь с помощью наших ребят получится то же самое. Надеюсь, сквер станет приятным местом для досуга первомайцев в любое время года».

Помимо сквера в Первомайском районе, в настоящее время в городе продолжаются работы по благоустройству в Центральном парке, Затулинском дисперсном парке, традиционно — в Заельцовском. В левобережье города этим летом приступили к восстановлению сквера имени Гагарина.

Подводя итоги поездки в Первомайский район, мэр заметил, что район очень активно развивается в последние годы. Причем не только на площадках комплексной жилой застройки. Меняется облик центральной части района. Там, где раньше было много бараков, люди испытывали проблемы с водоснабжением, отоплением и канализацией, проводится программа расселения жителей ветхого аварийного жилья, строится новое. Строители обустраивают прилегающую территорию — дорожки, газоны, детские и спортивные площадки. Такой подход непременно будет способствовать решению проблемы аварийного жилого фонда, характерной для Первомайского района, уверен глава города Анатолий Локоть.

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