В компании «Кузбассразрезуголь» (предприятие сырьевого комплекса УГМК) завершилась ежегодная серия конкурсов профессионального мастерства, приуроченная ко Дню шахтера. Последними в борьбу за звание «Лучший по профессии» вступили инженерно-технические работники — электромеханики горных участков и горные мастера.

Конкурсы ИТР прошли по традиционной схеме (теоретическая часть и практические эстафеты), но с некоторыми нововведениями. Так, в соревнованиях электромехаников появился этап оказания первой медицинской помощи, а проверку теоретических знаний впервые доверили компьютерной программе.

Победителем конкурса электромехаников стал Анатолий Новиков (Калтанский угольный разрез), второе место занял Сергей Шамонаев (Бачатский угольный разрез), третий результат показал Александр Вольтермахер (Краснобродский угольный разрез).

Среди горных мастеров лучшим по профессии второй год подряд был признан Алексей Садковский (Краснобродский угольный разрез), на втором месте – Александр Казаревский (Калтанский угольный разрез), на третьем – Глеб Проскурин (Кедровский угольный разрез).

«Это соревнования, в которых нет проигравших, — комментирует заместитель директора по производству АО «УК «Кузбассразрезуголь» Виктор Фалелеев. — В выигрыше — вся Компания, потому что все конкурсанты – лучшие из лучших на своих предприятиях, а кто-то из них – перспектива Компании, будущие руководители высшего звена».

За звание «Лучший по профессии» в этом году также соревновались машинисты гидравлических и электрических экскаваторов, водители 130- и 220-тонных БелАЗов, электрослесари, машинисты бульдозеров, аппаратчики углеобогащения и машинисты обогатительных установок. В конкурсах профессионального мастерства-2020, прошедших на промплощадках всех филиалов УК «Кузбассразрезуголь», приняли участие 114 представителей 11-ти основных горняцких специальностей.

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