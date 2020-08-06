ГК «Расцветай» отрыла продажи квартир первой очереди в одном из масштабных и амбициозных проектов – ЖК «Расцветай на Красном». Жилой комплекс от известного новосибирского застройщика уникален по своей площади в центральной локации Новосибирска.

«Земля – ресурс конечный и ограниченный. Площадка около 9 га, в центре города по линии метро – уникальная ситуация для Новосибирска. ГК «Расцветай», которая по данным Единого ресурса застройщиков занимает первое место по объему текущего строительства в НСО, непременно сделает данный жилой комплекс знаковым объектом компании в Новосибирске, а соответственно удобным и комфортным для жизни», – рассказывает независимый аналитик рынка недвижимости Сергей Николаев.

ЖК «Расцветай на Красном» класса «комфорт+» расположен в «тихом центре» Новосибирска, в пяти минутах ходьбы от станции метро «Заельцовская» и пл. Калинина, крупнейшей транспортной и инфраструктурной развязкой города. Первая очередь жилого комплекса состоит из трех кирпичных домов: 18, 25 и 12 этажей. ЖК «Расцветай на Красном» возводится при участии Банка ДОМ.РФ по проектному финансированию. Размер кредитной линии составил более 9 млрд рублей.

«Территория строящегося жилого комплекса позволяет создать собственную инфраструктуру в закрытом дворе со школой и садиком. За последние 12 лет в районе площади Калинина было построено свыше 500 тысяч квадратных метров жилья, но это единственный участок, где можно добиться камерности, безопасности при всех преимуществах проживания в центре рядом с метро», – акцентирует внимание Сергей Николаев.

В ЖК «Расцветай на Красном» проектом предусмотрено строительство детского сада и школы. Развитая социальная инфраструктура обеспечит максимальный уровень безопасности вашего ребенка, ведь школьникам не придется ежедневно переходить оживленные магистрали. Кроме того, ощущение уюта и обособленности создает концепция придомовой территории ЖК «Расцветай на Красном» – свободный от машин безопасный и тихий двор. Двор оборудован детскими площадками, развивающими игровыми зонами и местами для отдыха. Также есть коммерческие помещения под офисы, магазины, коворкинг, спортивные центры, кафе, химчистки, салоны красоты, юридические конторы и другие необходимые сервисы жителям жилого комплекса.

В доме №2 ЖК «Расцветай на Красном» представлена широкая ассортиментная линейка квартир: от компактных студий площадью 28–30 кв. м до просторных 87-метровых трехкомнатных квартир. Преимуществом ЖК комфорт + является подземный паркинг, куда можно спуститься прямо на лифте из каждого дома комплекса «Расцветай на Красном».

«Заельцовский район входит в число самых зеленых, значимых и близких к метро мест для покупателей и инвесторов. ЖК «Расцветай на Красном» особенно привлекателен для инвестиционных вложений, – комментирует аналитик. Так как дома нового ЖК будут вводиться постепенно и по мере развития инфраструктуры и благоустройства территории квартиры 5-6 лет будут расти в цене существенно быстрее рынка».

ГК «Расцветай» руководствуется принципом – высокие темпы строительства без потери качества. Облицовка – качественный морозоустойчивый кирпич, используемый в Новосибирске при возведении домов бизнес-класса. Безупречно ровная поверхность монолитного железобетона, которая сэкономит деньги новоселов на ремонте квартиры, возможна благодаря применяемой опалубке. Тепло зимой и прохладу летом сохраняют кашированные окна со стеклопакетом Lifeglass. А современные индивидуальные тепловые пункты создадут комфортный микроклимат в вашем жилье в любое время года.

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