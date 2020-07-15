Глава региона проконтролирует работу по актуализации нацпроектов в Новосибирской области. Президент Российской Федерации Владимир Путин в ходе заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам 13 июля поставил задачи по актуализации и расширению горизонта планирования национальных проектов на ближайшее десятилетие. Соответствующие решения, направленные на повышение эффективности развития приоритетных направлений, приняты в связи с мерами по предотвращению распространения коронавируса.

Губернатор Андрей Травниковым взял на особый контроль работу по актуализации национальных проектов, реализуемых в Новосибирской области.

«В 2020 году из-за неожиданной пандемии коронавируса жизнь сильно изменилась. Это серьезно повлияло на нашу работу: фактически последние четыре месяца значительная часть ресурсов была направлена на реализацию мер по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции. Понятно, это может привести к корректировке наших планов, в том числе, стратегических, отраженных в национальных проектах, — подчеркнул глава региона. — И поэтому абсолютно оправдано то, что президент страны предложил Правительству РФ в течение трех месяцев, исходя из ситуации, в которой мы находимся, актуализировать национальные проекты. Очень важно, что при этом прозвучало: серьезного разворота, отказа от реализации отдельных направлений национальных проектов не будет. Всё, что задумано – будет реализовано. Возможно, будут корректироваться сроки – хотя бы потому, что несколько месяцев этого года мы были заняты решением других приоритетных задач.

В социальном блоке были обозначены новые приоритеты. В частности, наряду с ранее инициированной программой по модернизации первичного звена в здравоохранении были озвучены планы о выделении программы по развитию инфекционных больниц в регионах. Это сегодня сверхактуально.

Что касается Новосибирской области, то – как мы уже ни один раз говорили – реализация мероприятий нацпроектов в нашем регионе продолжается. Все объекты строительства: крупные, регионального значения, как ЛДС, или нужные отдельным населённым пунктам, как школы, детские сады и клубы, мы постарались в текущем году обеспечить финансированием. Несмотря на все сложности экономического характера – выпадающие доходы из бюджета, необходимость дополнительных расходов на противокарантинные мероприятия, поддержку бизнеса, экономики. Кроме того, мы нашли возможность продолжить реализацию и наших региональных программ, которые были запущены ранее: программу строительства ФАПов на селе, программу строительства служебного жилья для работников бюджетной сферы сельских территорий, «Территория детства» в Новосибирске.

Все эти направления в текущем году в соответствии с последними поправками в бюджет обеспечены финансированием. С учетом поручения Президента мы совместно с Правительством РФ будем смотреть на последующие годы – 2021-2024 – для того, чтобы исполнить национальные проекты уже исходя из тех скорректированных задач, которые до нас будут доведены».

В Новосибирской области в 2020 году действует 12 национальных проектов в сферах здравоохранения, образования, демографии, жилищной политики, благоустройства, дорожной отрасли, экологии, в сфере производительности труда, науки, цифровой экономики, культуры, поддержки бизнеса. Для реализации нацпроектов в ообласти создана система проектной деятельности. Региональным Проектным комитетом утверждены паспорта 54 региональных проектов, направленных на реализацию федеральных проектов, входящих в состав национальных проектов. Запланированный бюджет на реализацию национальных проектов в регионе в 2020 году составляет около 34 млрд рублей.

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