Около 500 жителей Новосибирской области уже оформили кредиты в Новосибирском филиале РСХБ по программе льготной сельской ипотеки на общую сумму 1 млрд рублей. Всего в рамках новой госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий» банк принял более 4 тысяч заявок на общую сумму 9,2 млрд рублей.

Россельхозбанк стал первой кредитной организацией в Новосибирской области, приступившей к приему заявок на сельскую ипотеку с начала действия госпрограммы в январе 2020 года.

«Новосибирская область стабильно входит в топ-5 регионов страны по количеству заявок на сельскую ипотеку и объему кредитования, – говорит директор Новосибирского филиала Россельхозбанка Станислав Тишуров. – На сегодняшний день мы выдали первый миллиард, по остальным заявкам сейчас идет согласование с региональным Минсельхозом, клиенты подбирают объекты недвижимости и готовят документы».

Чаще всего жилье приобретается в Новосибирском (65% от всех принятых заявок), Искитимском (20%), Краснозерском (18%) и Карасукском (10%) районах области. Также сельская ипотека пользуется спросом у жителей Барабинского, Коченевского, Сузунского, Маслянинского, Чановского, Татарского и Тогучинского районов.

«Программа уже позволила многим жителям сельских территорий улучшить условия жизни – приобрести жилье в новом доме или с большей площадью. Поступают заявки и от новосибирцев: жители мегаполиса увидели в программе реальную возможность приобрести свой дом на природе для летнего или круглогодичного проживания. Благодаря активной реализации программы сельские территории Новосибирской области становятся все более привлекательными для квалифицированных специалистов разных направлений, что в ближайшем будущем позитивно скажется на развитии АПК региона и экономики в целом», – добавляет Станислав Тишуров.

Заявку на получение льготной сельской ипотеки в РСХБ может подать любой гражданин страны в возрасте от 21 до 75 лет. Сумма выдаваемого на срок до 25 лет кредита находится в диапазоне от 100 тыс. до 3 млн рублей, при этом первоначальный взнос начинается от 10%.

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