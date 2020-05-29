Бизнесу теперь доступны сервисы по удаленной регистрации в Росреестре договоров залога недвижимости по кредитам. Такой сервис, в частности, анонсировал банк ВТБ. Учитывая ограничения, вызванные распространением COVID-19, до 1 июля 2020 года реализация для юрлиц будет бесплатной.

Решение дает возможность удаленно провести государственную регистрацию договора, где залогодателем выступает юридическое лицо. Инновационный сервис реализуется на платформе экосистемы недвижимости Группы ВТБ через удаленный доступ. Вся информация передается по зашифрованным каналам связи, что гарантирует полную информационную безопасность сделки. Технологии криптозащиты позволяют выдать компании усиленную квалифицированную электронную подпись (УКЭП), а также подать договор залога на регистрацию без дополнительного посещения Росреестра и МФЦ. В рамках удаленного оформления залога недвижимости до 1 июля 2020 года предприниматели оплачивают только выпуск УКЭП, сама регистрация в течение этого срока будет бесплатной.

«Новый сервис позволяет даже в период самоизоляции и действия ограничений развивать бизнес и не откладывать реализацию планов. Учитывая высокую долю обеспечения кредитов бизнесу недвижимостью, услуга удаленной регистрации договора залога была реализована в рекордно короткие сроки», — отметил заместитель президента — председателя правления банка ВТБ Денис Бортников.

«Для банка новый сервис значительно сокращает прямые и косвенные затраты в части залоговых процедур и решает задачу экстерриториальной подачи договора на регистрацию в Росреестр. Благодаря поддержке Росреестра, предоставившего необходимую инфраструктуру для обмена данными со своей стороны и поддерживающему переход банковского сервиса в цифровые каналы, наш проект полностью отвечает требованиям времени», — прокомментировал член правления ВТБ Максим Кондратенко.

По материалам пресс-службы банка

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