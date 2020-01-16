Общий долг управляющих компаний Новокузнецка перед ПАО «Кузбассэнергосбыт» на 1 декабря 2019 года составил 110 млн рублей.

Данный показатель на 7 млн рублей больше, чем в 2018 году – 103 млн рублей. Энергетики подали 6 заявлений о привлечении к уголовной ответственности должников по статьям 177 УК РФ «Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности» и 315 УК РФ «Неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта».

«Сегодня в Новокузнецке около250 управляющих компаний. Самые крупные долги у ООО «РОСТ» (5,8 млн руб.), ООО «УК «ДСК-Сервис» (5,1 млн рублей), ООО «Притомское» (3 млн руб.), ООО «24 Квартал» (2,8 млн рублей)», — сообщает компания.

По словам генерального директора ПАО «Кузбассэнергосбыт» Леонида Петрова, в отношении ООО «РОСТ» и ООО «24 Квартал» организация инициирует процедуру банкротства.

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