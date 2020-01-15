В Первомайском районе Новосибирска открылся новый детский сад, который смогут посещать более 220 ребятишек. Он станет вторым корпусом детского сада № 28.

Здание дошкольного учреждения находится по адресу ул. Заречная, 31 и рассчитано на 12 групп – это 220 воспитанников в возрасте с 1,5 до 7 лет, из них четыре группы – для детей ясельного возраста. Строительством занималась подрядная организация ООО СГ «Меридиан». Сметная стоимость объекта составила 230, 9 млн рублей.

Сегодня в техническом открытии детсада принял участие мэр Анатолий Локоть. «В 2019 году в Новосибирске были построены десять детских садов – это большая программа, которая реализована общими усилиями мэрии и правительства Новосибирской области. В половине зданий уже началась образовательная деятельность, в остальных – дорабатывается документация, формируются списки воспитанников», – отметил Анатолий Локоть. Также глава города отметил, что в планах 2020 года – строительство еще 12 детских садов. На 10 объектах строители уже приступили к работам, два оставшихся начнут возводить в первом квартале этого года.

В новом здании размещены современный пищевой блок и прачечная, медицинский кабинет, музыкальный и физкультурный залы, изостудия, сенсорная комната. Основными направлениями в детском саду станут физкультурно-оздоровительное и художественно-эстетическое.

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