Мэр Новосибирска Анатолий Локоть выступил с традиционным новогодним поздравлением.

Уважаемые новосибирцы!

Дорогие друзья!

Поздравляю вас с самым долгожданным и любимым праздником — Новым годом!

Совсем скоро Кремлевские куранты пробьют полночь, и мы вступим в 2020 год. Пусть эти цифры станут символом равновесия, стабильности и повторяющихся побед!

Мы живем в замечательном городе, который вместе стараемся сделать комфортным, красивым, уютным. Во всех преобразованиях есть частичка души и таланта каждого новосибирца.

За нашими плечами — 365 насыщенных плодотворных дней, главным итогом которых стали 10 новых детских садов и 4 школы, 30 км отремонтированных городских автомагистралей, 37 тыс. кв. метров обновленных тротуаров, реконструированный мемориальный комплекс «Монумент Славы», начало строительства станции метро «Спортивная».

Каждый Новый год мы встречаем с ощущением, что все хорошее — наши главные победы, встречи и достижения — еще впереди. Этот праздник тем и прекрасен, что пробуждает в нас желание строить смелые планы и менять к лучшему мир вокруг.

Для всех нас 2020 год будет знаковым — впереди 75-летие Великой Победы. В каждом доме, семье нашего города есть свои воспоминания о Великой Отечественной войне. Нам дороги судьбы и жизненный опыт ветеранов, поэтому самые теплые пожелания активного долголетия и здоровья — им!

Всем новосибирцам пусть новый год принесет счастье — счастье любить и быть любимыми, дружить и находить время для общения с близкими и дорогими людьми. Пусть новый год исполнит все ваши желания, пусть ваша жизнь станет ярче и порадует хорошими переменами. И чтобы куда бы вы ни уехали, вам всегда хотелось вернуться в родной город!

С праздником, с наступающим Новым годом!

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть