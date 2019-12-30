Правительство региона утвердило государственную программу «Комплексное развитие сельских территорий в Новосибирской области».

Новая госпрограмма «Комплексное развитие сельских территорий в Новосибирской области» подразумевает создание современного облика сел, обеспечение сельских жителей благоустроенным жильем, строительство новых автомобильных дорог, газовых сетей и водопроводов в сельской местности и другие мероприятия, направленные на создание комфортных условий жизни селян, сообщает пресс-служба.

«Среди целевых показателей программы, которых необходимо достичь к 2025 году: сохранение доли сельского населения, приближение среднемесячных располагаемых ресурсов сельских домохозяйств к уровню городских, а также рост доли благоустроенного жилья в сельской местности», – отметил, представляя положения программы, министр сельского хозяйства Новосибирской области Евгений Лещенко. Новая региональная госпрограмма заменит действовавшую несколько лет программу устойчивого развития сельских территорий. На ее реализацию направят 1,5 млрд рублей.

С 2020 по 2025 годы планируется ввести в эксплуатацию более 75 км автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, реализовать 48 общественно значимых проектов по благоустройству сельских территорий. В ближайшие два года построить более 46 км газовых сетей и почти 24 км локальных водопроводов.

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