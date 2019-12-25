На набережной Новосибирска будет работать Ледовый городок. В церемонии открытия участие примет мэр города Анатолий Локоть.

На территории городка оборудуют каток, лыжню, два аттракциона «Ледовые горки», объекты лэнд-арта, фотозоны и пункты обогрева. Кроме того, можно будет перекусить в теплых кафе.

Здесь, как и в Театральном сквере, в новогоднюю ночь будет организована праздничная программа. Также запланированы трансляция видеопоздравлений от официальных лиц и праздничный фейерверк.

Ледовые горки и каток на набережной будут работать в будние дни с 12.00 до 22.00, в выходные дни – с 11.00 до 22.00, 31 декабря – с 12.00 до 04.00. Вход будет платным.

Напомним, что центральной площадкой празднования Нового года в этом году станет Театральный сквер перед зданием Новосибирского государственного академического театра оперы и балета.

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