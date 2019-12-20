Владелец завода «Технопан», бизнесмен с опытом работы в органах власти ИВАН КОЛПАКОВ заявляет о намерении баллотироваться в депутаты Законодательного собрания Новосибирской области. В этом качестве он намерен отстаивать интересы малого и среднего бизнеса и решать проблемы округа эффективно. Подробнее — в интервью «КС».

— Ключевой вопрос к человеку, который идет во власть: «Зачем?» Бизнесмену обычно есть чем заняться и в рамках своего предприятия…

— Это правда, времени всегда не хватает. Но знаете, меня беспокоит то, как сегодня власть относится к проблемам малого и среднего бизнеса. При этом я не революционер, и верю в возможность поступательного изменения ситуации, в эволюцию отношений между предпринимательской средой и властью. У меня есть опыт работы в бизнесе, в органах исполнительной власти, есть энергия, есть желание что-то сделать для Новосибирска, для области. Не вижу смысла останавливать себя на этом пути. Мои идеи и видение могут быть полезными, и я намерен активно работать в Законодательном собрании.

Колпаков Иван Александрович родился в 1985 году в Новосибирске в семье офицера.

С семи лет занимался греко-римской борьбой, 10–11-й классы заканчивал в школе Олимпийского резерва, кандидат в мастера спорта.

Закончил Новосибирский автотранспортный техникум.

Два высших образования: СГУПС (факультет «Мировая экономика и право», специальность «антикризисное управление») и Новосибирская Академия водного транспорта (специальность «морской инженер»).

В 15 лет получил первый предпринимательский опыт — помогал родственникам в создании сети магазинов, позже развивал семейный бизнес — автошколу.

В 2010 году стал депутатом Новосибирского района, входил в бюджетную комиссию и комиссию по спорту.

В 2012 году начал работать в администрации Заельцовского района Новосибирска в качестве главного специалиста экономического отдела, отвечал за развитие малого и среднего бизнеса и промышленные предприятия района.

В 2014 году был приглашен на работу в Управление по СФО Министерства регионального развития РФ, работал там до момента расформирования Министерства на федеральном уровне.

В 2015 году вернулся в бизнес, создал компанию по строительству дорог и благоустройству.

В 2017 году запустил новый проект — завод по производству сэндвич-панелей «Технопан», который за два года сумел стать одним из лидеров за Уралом, активно работает со странами СНГ. Занимается оперативным управлением предприятия в должности заместителя генерального директора.

Женат, двое детей.

— А что вас не устраивает? В чем сложности бизнеса сегодня?

— Для меня очевидно, что прямого диалога между бизнесом и властью нет. Чиновники зачастую предпринимательского опыта не имеют. Как им понять нашу боль, если они никогда не занимались созданием какого-либо продукта? Не сталкивались с проблемами производства, логистики, получения финансирования, сертификации, взаимодействия с зарубежными компаниями? Безусловно, сегодня решены многие вопросы в части административных барьеров, но остается открытым вопрос привлечения в Новосибирск инвестиций. Вопросы финансирования проектов бизнесу решать сложно, профильного образования многим представителям малого бизнеса банально не хватает. На старте очень сложно: если ты только начал, тебя никто в упор не видит — ни банки, ни государство не стремятся помочь. Только налоговые обязательства возникают сразу.

— Почему вы решили, что можете быть полезны в решении этих проблем?

— У меня есть опыт. Путь от идеи до реализации проекта, постановки бизнеса на рельсы, в том числе производственного, как завод «Технопан», — пройден мной не раз. Я уже в 15 лет помогал родственникам в бизнесе, связанном с продажами, потом развивал автошколу — наш семейный бизнес. Позже создал небольшую компанию, которая занималась строительством дорог и благоустройством дворов.

И вот этот путь создания, строительства, внедрения, запуска на каждом этапе был отягощен большим количеством проблем, причем связанных не только с бизнес-процессами, но и с проволочками, неудобствами, равнодушием со стороны государственной системы. Я много путешествовал, общался с бизнесменами из других стран. Поверьте, нам еще есть куда расти в плане взаимодействия бизнеса и власти. Сейчас у нас в некоторых аэропортах пишут фразу «China friendly» — таким образом мы показываем, что рады видеть китайских туристов в нашей стране. Так вот, по аналогии, власти нужно включить режим «Малый бизнес friendly».

— На ваш взгляд, на уровне местной власти действительно что-то сделать реально?

— Реально, конечно. Я готов сформулировать и выйти как депутат с предложениями к исполнительной власти. К примеру, я вижу четко, где можно сократить сроки рассмотрения вопросов, где необходимо скорректировать ставки арендные, где помочь малому бизнесу в коммуникациях с крупным, чтобы они были полезны друг другу. Но это мелочи, главная проблема бизнеса, конечно, не в этом.

— А в чем главная проблема?

— Большая сложность — найти финансирование. Зайти с нуля в проект, не имея ни копейки денег, практически невозможно. Привлекаешь друзей, личные ресурсы, ищешь дополнительные возможности — такова реальность. В развитых странах бизнесмен приходит в банк, защищает бизнес-проект и получает кредит, причем под минимальный процент. У нас такого рода финансирование получить невозможно. Ни в одном банке в области никто не даст деньги под бизнес-проект. Нужно менять эту ситуацию, принимать меры на самых разных уровнях.

— Какие проекты, с вашей точки зрения, должны финансироваться в первую очередь?

— Производство. Это сегодня то, на чем держится экономика любого государства. Далеко ходить не надо — Южная Корея, в которой мы по линии бизнеса бываем часто. Они начали так же, как Китай — копировали товары, а сегодня производят лучшую электронику в мире. А когда-то мы над ними смеялись: «Корейская, китайская, какая разница?» Только занимаясь производством, государство может вырастить успешную экономику.

— Сегодня, с вашей точки зрения, люди из бизнеса должны быть во власти?

— Обязательно. Человек с опытом в бизнесе смотрит на многие проблемы иначе, видит более эффективные решения, использует современные знания и подходы.

Обратите внимание, в нашей стране начали приниматься законы в интересах малого и среднего бизнеса, когда в законодательную власть пришли люди с опытом ведения бизнеса. Они действительно знают проблематику.

В исполнительной власти таких людей очень мало, буквально единицы. Нужно продолжать работать в этом направлении. Существенную часть бюджетов разных уровней составляют налоги, отчисляемые малым и средним бизнесом. Это люди, которые обеспечивают собственную занятость, создают рабочие места, делают экономику более устойчивой.

Когда мы говорим о взаимодействии предпринимателей и власти, то самое лучшее взаимодействие — это когда чиновники знают проблематику каждого киоскера.

Сегодня власть неплохо взаимодействует с крупными компаниями, со средними и малыми — в меньшей степени. Не всегда чиновники глубоко погружены в проблемы небольших компаний.

— Почему вы так думаете?

— Я в свое время работал в районной администрации. Тоже не все вещи понимал. Долго не мог уяснить, почему нет взаимодействия между ветвями власти и предпринимателями. Пытался решать задачи через разного рода общественные советы. Но давайте прямо скажем, кто идет в общественные советы? Далеко не всегда это люди с актуальным знанием проблематики. Иногда эти советы подменяют реальных людей, и мы не слышим здравые идеи и мысли.

— Само слово «депутат» в массовом сознании скомпрометировано. Люди считают, что в депутаты идут решать свои вопросы. А что для вас депутатский статус?

— Депутат — это лицо народа, один из многих. Я обычный человек: вырос во дворе на улице Линейной, носился там по гаражам с пацанами, ходил там в школу.

Живу в этом городе, езжу по улицам, вижу все проблемы — в этом смысле я мало чем отличаюсь от других новосибирцев. Когда я работал в администрации, имел опыт общения с самыми разными людьми, группами. Знаете, понял, что никто, кроме нас, нашу жизнь поменять не сможет. Нужно перестать думать, что кто-то нам что-то должен. Если есть мысли, энергия, знания, нужно их применять, стараться быть полезным для людей и, как бы громко это ни звучало, для страны.

Я не сразу к этому пришел, но сегодня считаю, что депутат — это тот, кто хочет тратить свое время и силы на изменение реальности. В конце концов, в этом городе будут мои дети жить. Я вообще считаю, что все большие дела начинаются с заботы о своей семье.

— А что для вас семья?

— Уважение, доверие, поддержка. Если этого нет, жить вместе сложно. Но при этом каждый должен развиваться, сохранять интерес к своим увлечениям. Я, например, без спорта жить не могу — в любой ситуации найду время на тренировки.

— Каким видом спорта вы занимаетесь сегодня?

— Сразу несколькими. Прежде всего это, конечно, хоккей. Любовь к нему мне привил отец — он, как настоящий сибиряк, хоккей обожал, водил меня на стадион «Спартак», оттуда моя любовь к этому виду спорта началась. Во дворе постоянно гоняли шайбу. Вообще у нас в Сибири зима занимает большую часть года, поэтому все виды спорта, связанные со снегом и льдом, я считаю своими. С удовольствием катаюсь на коньках и лыжах — горных и беговых. Спорт для меня — возможность расслабиться, пообщаться с друзьями, поэтому я играю во все командные игры — баскетбол, волейбол, футбол. Два раза в неделю появляюсь на теннисном корте, хожу в спортзал и бассейн. Занимаюсь обычно до работы, потом нет ни минуты до поздней ночи — завод «Технопан» сейчас выходит на новый уровень, это требует усилий.

— Почему этот проект так важен сегодня для вас?

— А как иначе? Это наше детище. Ровно два года назад у нас была только идея. За это время мы построили предприятие с нуля, сформировали коллектив, собрали команду, запустили производственный процесс. Сегодня живем именно этим заводом, оттачиваем качество продукции, работаем по принципам честности и открытости с партнерами. Я хочу подчеркнуть, я — человек из бизнеса. Во многих странах средний бизнес — это крепкая основа государства, и так и должно быть.

Я хочу, чтобы наше государство видело опору в людях бизнеса, которые делают экономику страны, становятся ее налогоплательщиками, создают рабочие места. Пока у нас не все получается. Я хочу изменить то, что в моих силах.

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