Выставочная компания «Красноярская ярмарка» приглашает принять участие в VIII специализированной выставке «КлиматАкваТЭкс».

«КлиматАкваТЭкс» пройдет с 13-16 мая в МВДЦ «Сибирь» в Красноярске. Проект является одной из крупнейших за Уралом площадок по вопросам отопления, водоснабжения, вентиляции и кондиционирования промышленных и бытовых объектов.

Тематика выставки будет включать несколько направлений: инженерные системы и коммуникации, водоснабжение, водоподготовка и водоочистка индивидуального и коллективного использования, система отопления и теплоснабжения, вентиляция и кондиционирование воздуха, газификация промышленных и бытовых потребителей, контрольно-измерительные приборы и автоматика, а также бассейны и СПА.

На территории СФО находится более 14,5 тыс. организаций и предприятий, занятых в сфере инженерного оборудования и климатической техники, более 3 тысяч проектных организаций и около 6 тысяч поставщиков и производителей оборудования.

Ознакомиться с более подробной информацией и оставить заявку на участие в выставке можно на сайте.

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