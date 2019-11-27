Депутаты новосибирского горсовета выясняли, зачем мэрии реорганизация

25 ноября на комиссии по градостроительству Совета депутатов Новосибирска народные избранники обсудили бюджет города на ближайшие три года, а также выяснили, с чем связаны изменения в структуре мэрии Новосибирска.

О бюджете города Новосибирска на 2020 год и планах на 2021-2022 годы рассказал начальник департамента финансов и налоговой политики мэрии города Новосибирска Александр Веселков. Основные параметры бюджета Новосибирска на трехлетний период выглядят следующим образом. В 2020 году доходы составят 49,1 млрд рублей, а расходы — 50,3 млрд, дефицит — 1,2 млрд, в 2021 году поступления в бюджет запланированы в размере 51,1 млрд рублей, расходы — 51,9 млрд, дефицит 800 млн. В 2022 году из-за выпадающих налоговых доходов размер бюджета снизится до 49,9 млрд рублей, но при этом он запланирован без дефицита.

Собственные доходы в бюджете Новосибирска составят 26,9 млрд рублей. По словам Александра Веселкова, традиционно наибольший рост доходной части бюджета обеспечивается поступлениями от налога на доходы физических лиц, в течение ближайших трех лет планируется увеличение НДФЛ на один миллиард рублей ежегодно. В 2020 году должно поступить 14,8 млрд, в 2021 и 2022 годах — 15,8 и 16,9 млрд рублей соответственно.

Впервые в следующем году в бюджет города поступят отчисления в размере 20% от транспортного налога. Это 365 млн рублей, в следующем году эта сумма должна вырасти до 370 млн, а в 2022 — до 380 млн рублей.

«В 2020 году большую часть денег, около 36 млрд, направят на социальную сферу: образование, соцполитика, культура и спорт. Расходы на дорожное хозяйство и транспорт составят более 6 млрд, на ЖКХ и благоустройство планируют потратить более 2 млрд рублей. Доля текущих расходов городского бюджета не меняется и составляет 90%», — рассказал руководитель департамента финансов.

Депутатов волновали социальные объекты — школы и детские сады, которые должны быть построены на их территориях. Так, депутат Вячеслав Илюхин спросил, почему в финансовом документе он не увидел лицея № 81 в поселке Гвардейский, в котором дети скоро будут заниматься в три смены. Депутата Сергея Моисеева беспокоило, когда начнется строительство школы и детского сада в микрорайонах Дивногорский и Новомарусино. О строительстве школы на улице Уса в Кировском районе поднял вопрос заместитель председателя постоянной комиссии по градостроительству Сергей Трубников.

Отвечая им, заместитель мэра — начальник департамента строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска Алексей Кондратьев рассказал, что в течение следующих трех лет будет продолжено строительство школ по улицам Шевелева, Тюленина, Большевистской, Тургенева, по Детскому проезду в Академгородке и лицея № 130 в Советском районе. Включение в план названных депутатами школ будет обсуждаться при принятии бюджета во втором чтении.

«Будем корректировать список тех учебных заведений, которые не могут проходить по федеральным программам», — заверил Алексей Кондратьев.

Депутат Александр Фельдбуш задал вопрос о здании для театра под руководством Афанасьева. «Мы определялись еще год назад, чтобы он получил полноценное здание», — отметил депутат. По словам главы строительного департамента, в этом году по заказу мэрии проведены проектные работы по реконструкции кинотеатра «Пионер» в театр, а также получили экспертизу и разрешение на реконструкцию. «Следующий шаг — выделение средств на реконструкцию», — ответил Алексей Кондратьев, но не уточнил ни сроки, ни объем финансирования объекта.

Еще два вопроса, которые обсудили депутаты на комиссии по градостроительству, касались реорганизации департамента строительства и архитектуры мэрии Новосибирска. О необходимости этого процесса рассказал руководитель департамента строительства и архитектуры города. В состав департамента планируется включить управление по жилищным вопросам. По словам Алексея Кондратьева, это решит как минимум две задачи. Во-первых, реализация программы развития застроенных территорий требует в срочном порядке ввести регулирование застройки частного сектора центра и районов среднего отдаления от него. Для этих целей в мэрии сформировали документ о территориях комплексного устойчивого развития. В Новосибирске 114 участков, занятых ветхим аварийным фондом и частным сектором, попадающих в эту программу. Это территория площадью 384 га. Муниципалитету нужно будет расселять ветхий и аварийный фонд, готовить площадки под строительство. Эти территории будут обозначены в актуализированном генплане Новосибирска. Чтобы администрировать вопрос, необходимо проводить процедуры подготовки и проведения аукционов на освобождающиеся участки земли. Как пример, Алексей Кондратьев привел территорию рядом с волейбольным центром, где планируется создание многоэтажной административно-жилой застройки на месте частного сектора.

Вторая задача — сопровождение нацпроекта, который касается расселения ветхого и аварийного фонда. Предстоит работа, связанная с покупкой и выплатой компенсаций жителям домов, собственникам помещений и, соответственно, приобретение квартир расселяемым в новых построенных домах. На сегодняшний день, как доложил Кондратьев, 174 дома находятся в программе. А вообще в Новосибирске более 100 домов со статусом «ветхие, но еще не признанные аварийными». «Потребуется объединение усилий департамента и управления по жилищным вопросам, юридических служб, чтобы провести эту работу качественно», — отметил глава строительного департамента. Он также подчеркнул, что штатная численность при этом не меняется.

Также в состав департамента должен войти комитет по рекламе и информации. Теперь эти вопросы будет курировать департамент архитектуры и строительства.

Что касается передачи функций по сопровождению, приобретению квартир в рамках федеральных полномочий, делегированных Новосибирску, для льготных категорий граждан (сирот, инвалидов, многодетных семей и других) из департамента по строительству в департамент социальной политики, то этот вопрос депутаты выразили желание обсудить с руководителем структурного подразделения мэрии на следующем заседании комиссии.

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