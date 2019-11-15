На выборах мэра Абакана выдвинулось 13 претендентов. При этом партия главы Хакасии, скорее всего, не будет поддерживать ни одного из них. Эксперты считают это решение целесообразным — поддержка любого кандидата грозила бы Валентину Коновалову имиджевыми потерями.

Избирательная комиссия завершила прием документов от претендентов на пост мэра Абакана. Всего на выборы главы города выдвинулось 13 кандидатов. Четверо из них были выдвинуты политическими партиями: вице-мэр Алексей Лемин («Единая Россия»), заместитель директора на малом предприятии Михаил Молчанов (ЛДПР), председатель правления национальной ассоциации «Союз жилищных накопительных кооперативов» Сергей Ербягин («Зеленые»), глава крестьянского хозяйства Алексей Хабаров («Родина»). Среди других значимых кандидатов — беспартийный председатель комитета Верховного Совета Хакасии по бюджету и налоговой политике Олег Иванов. Остальные самовыдвиженцы: Иван Аксенов, Дмитрий Батюшкин, Вячеслав Бушкин, Александр Догадкин, Василий Мельцер, Иван Садовой, Валерий Старостин и Михаил Торосов.

Выборы главы республиканской столицы пройдут 22 декабря. Прежний руководитель Абакана Николай Булакин, возглавлявший город с 1995 года, погиб в автомобильной аварии в середине октября.

«Считаю, что сегодня главная цель, которая объединяет всех здравомыслящих жителей столицы республики, — сохранить и развить тот потенциал, который наращивался в городе годами под руководством Николая Генриховича Булакина. Горожане сами сделают свой выбор в пользу достойного руководителя, способного продолжить дело Николая Генриховича. Республиканская власть будет работать с тем, кому люди отдадут предпочтение», — прокомментировал подготовку к выборам глава Хакасии Валентин Коновалов на своей странице в социальной сети.

Интересно, что КПРФ, к которой принадлежит и нынешний руководитель региона, своего кандидата в мэры столицы республики не выдвинула. Как объяснил «Континенту Сибирь» секретарь по организационно-партийной работе республиканского отделения партии Роман Закорецкий, такое решение было принято в связи с коротким сроком, отведенным на агитацию.

«Выборы мэра требуют серьезной подготовительной работы. Нынешние же выборы, связанные с трагической гибелью градоначальника, по понятным причинам проводятся в спешке, в рамках которой нормальную кампанию не построишь. Выдвигать кандидата просто ради выдвижения мы сочли бессмысленным. Говорить о поддержке кого-то из претендентов пока считаю преждевременным. По окончании этапа регистрации, я думаю, республиканское отделение соберется, чтобы обсудить этот вопрос. Мое личное мнение: никого поддерживать не нужно, ведь если партия решила не принимать участие в этой кампании, то нужно быть последовательными до конца», — полагает представитель партии.

Закорецкий также выразил уверенность, что Валентин Коновалов сумеет сработаться с любым избранным мэром, поскольку «перед республикой стоят важные задачи, в первую очередь — преодоление внешнего финансового управления, и руководителям предстоит сосредоточиться на этом, а не на различиях в политических взглядах или партийных программах».

Политолог Юрий Москвич не уверен, что представитель компартии мог бы одержать победу на выборах мэра, а поражение поддержанного Коноваловым кандидата могло бы нанести политический урон главе республики. Поэтому отказ КПРФ от выдвижения своего претендента он считает правильным.

«Николай Булакин был представителем редкого вида руководителей, вышедших из 90-х и полностью себя реализовавших. Он смог найти общий язык с самыми разными руководителями региона — и с Лебедем, и с Зиминым, и с Коноваловым.

Понятно, что все преобразования в городе проводились им не самостоятельно, а всей сформировавшейся вокруг него командой. И противопоставлять сейчас себя этой команде было бы для Коновалова неразумно. Другое дело, обращает на себя внимание огромное количество выдвинувшихся претендентов. Что за этим стоит — политическая технология по размыванию голосов или часть процесса демократизации общественной жизни, когда активные люди на местах увидели для себя перспективы политической жизни? Думаю, обе точки зрения в какой-то степени верны. Но не нужно забывать, что не за горами выборы и в Верховный Совет республики, и в Государственную думу, и кого-то из набравших известность на мэрских выборах кандидатов мы наверняка встретим и в последующих кампаниях», — полагает политолог.

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