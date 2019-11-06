Губернатор Андрей Травников подписал постановление о новых мерах господдержки сельхозпроизводителей. Ее предельный размер увеличится до 5 млн рублей.

Введенные меры предусмотрены изменениями в региональную госпрограммой «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Новосибирской области». Соответствующее постановление правительства Новосибирской области № 427-п 5 ноября подписал глава региона. Документом предусмотрены изменения в порядок предоставления субсидий из областного бюджета.

По словам министра сельского хозяйства области Евгения Лещенко, средства на осуществление новых мер государственной поддержки будут направлены из областного бюджета. Они покроют 70% производственных затрат на проведение диагностических исследований на лейкоз крупного рогатого скота, а также 20% затрат на закладку и уход за земляникой садовой. Также средства господдержки будут выделены на компенсацию 30% стоимости (без НДС) племенного молодняка крупного рогатого скота мясных специализированных и молочных пород, приобретенного в племенных сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах Новосибирской области.

Еще одно новое направление – возмещение части затрат на проведение работ по агрохимическому и эколого-токсикологическому обследованиям земель сельхозназначения. По сообщению пресс-службы правительства региона, предельный размер поддержки увеличен с 3 до 5 млн рублей. При приобретении доильных установок – до 10 млн руб. Также господдержка в размере 50% предусмотрена на машины и оборудование для послеуборочной обработки зерна, зерносушилки из расчета отпускной цены завода-изготовителя, но не более 6 млн рублей на одну приобретенную единицу.

Новыми и обновленными мерами господдержки сельхозпроизводители смогут воспользоваться уже в этом году. Ознакомиться с документом можно на сайте правительства Новосибирской области.

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