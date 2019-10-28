Абсолютная классика мирового кино, легендарный «Побег из Шоушенка» впервые в России на больших экранах. В честь 25-летнего юбилея фильма вместе с кинокомпанией «Иное кино» центр культуры и отдыха «Победа» показывает лучший фильм по версии IMDb и «КиноПоиска» с 24 октября.

По мотивам Стивена Кинга

«Побег из Шоушенка» — вдохновляющая экранизация повести Стивена Кинга, история о дружбе, терпении, надежде, выживании и свободе. Банкир Энди Дюфрейн осужден на два пожизненных срока за убийство жены и ее любовника. Преступление он не совершал. Отбывать наказание герою предстоит в Шоушенке — мрачной тюрьме, где процветают беззаконие и насилие. Энди начинает дружить с местным контрабандистом Рэдом, затем получает покровительство начальства и жизнь становится не такой уж беспросветной. Но заключенному невыносима жизнь раба тюремных стен, и он готовит побег.

Режиссерский дебют

Это первая режиссерская картина Фрэнка Дарабонта, друга Стивена Кинга и создателя еще одной всемирно известно экранизации его романа «Зеленая миля». Интересный факт: Кингу повесть «Рита Хейуорт и спасение из Шоушенка» казалась совсем неподходящей для экранизации. Но Дарабонт, наоборот, считал ее киногеничной. Оператором фильма был приглашен Роджер Дикинс, уже известный кинематографист, благодаря ему фильм был снят в холодных и мрачных тонах, в клаустрофобических пространствах, которые изредка контрастируют со светлыми панорамными кадрами.

Главные роли в картине исполнили Тим Роббинс, известный ролями в «Лестнице Иакова» и «Игроке», и Морган Фриман, на тот момент уже звезда американского кино. Актерам удалось создать один из самых запоминающихся дуэтов в истории кинематографа.

Путь к успеху

Фильм, который сейчас хочется пересматривать снова и снова, не сразу приобрел популярность. Сначала он провалился в прокате, несмотря на сдержанно-дружественные отзывы, а затем неожиданно получил семь номинаций на «Оскар», однако все равно остался в тени «Форрест Гампа». Внимание самой популярной кинопремии принесло картине повторный релиз, что позволило отбить затраты на производство. Через телевизионный прокат начался путь к всеобщей любви зрителей.

«Побег из Шоушенка» стал триумфатором маленьких экранов, поставив рекорд видеопроката. Вот уже десять лет фильм удерживает первую строчку в рейтингах лучших фильмов на IMDb и «КиноПоиске», что делает его безусловным фаворитом публики. Показ «Побега из Шоушенка» на большом экране «Победы» — уникальная возможность почувствовать атмосферу картины, ведь фильм будет показываться на английском языке с русскими субтитрами.

Любимый Бродяга

Программа повторных показов продолжится легендарными фильмами Чарли Чаплина: в ноябре «Победа» планирует показы знаменитых фильмов «Огни большого города», «Малыш», «Великий диктатор» и «Новые времена». Великий комик, режиссер и композитор, уникальный автор, всегда остро реагирующий на социальную несправедливость, Чаплин оставил неизгладимый след в мировом кинематографе, его фильмы продолжают вдохновлять миллионы людей по всему миру.

Открывают ретроспективу 7 ноября «Огни большого города» — один из величайших шедевров эпохи немого кино и последняя полностью немая картина режиссера, снятая, когда звук уже стал стандартом индустрии. «Фильм оказался не только ностальгией Чаплина по ушедшей эпохе, но и важным социальным комментарием во время Великой Депрессии. Сентиментальная история любви, элементы фирменного слэпстика и трагикомическая тональность сделали «Огни большого города», пожалуй, самым любимым зрителями фильмом Чаплина», — информирует компания «Иноекино».

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Прямая речь

Анна Огородникова, программный директор по событийному кино центра культуры и отдыха «Победа»:

— Возвращение на большие экраны отреставрированной классики кинематографа — важный мировой тренд, который задают ведущие кинофестивали и подхватывает кинопрокат. Это и реставрация шедевров киноискусства, и возвращение их в культурный оборот, и настоящая радость от встречи с большим кино в зале кинотеатра. Приятно, что наши зрители встречают такое кино с энтузиазмом. Совсем недавно мы вместе смотрели «Бойцовский клуб» Дэвида Финчера и великолепный «Манхэттен» Вуди Аллена, ставший своеобразным прологом к его новому фильму, также поющему оду любимому городу. Аншлагом открываем прокат «Побега из Шоушенка», впереди юбилейные показы в честь 130-летия Чарли Чаплина, шедевры Андрея Тарковского и Алексея Германа-старшего. Будут и другие приятные сюрпризы ближе к Новому году.

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