Сбербанк запустил пилот по изменениям в кредитный процесс по сложным кредитным продуктам, предоставляемым клиентам сегмента крупный и средний бизнес. Изменения в процесс направлены на сокращение срока работы по кредитной заявке и принятия решения о предоставлении финансирования банком.

Целевой срок принятия решений по новому процессу составляет 25 рабочих дней вместо текущего нормативного срока в 45 рабочих дней. Пилот реализуется во всех территориальных банках и распространяется на сделки инвестиционного и контрактного кредитования, сделки на принципах проектного финансирования, включая проекты по жилищному строительству и строительству коммерческой недвижимости.

«Сбербанк, продолжая совершенствовать кредитные процедуры, последовательно работает над их оптимизацией. Мы ставим перед собой амбициозную задачу — построить оптимальный процесс для клиентов, направленный на сокращение сроков рассмотрения заявок по проектному финансированию и на снижение стоимости, —комментирует директор дивизиона «Кредитные продукты и процессы» блока «Корпоративно-инвестиционный бизнес», вице-президент Сбербанка Сергей Бессонов. — За последние годы нам удалось улучшить кредитный процесс, однако потенциал оптимизации не исчерпан».

Сокращение срока и снижение стоимости кредитного процесса достигается за счет оптимизации его элементов и сроков отдельных этапов, сокращения количества проводимых экспертиз и согласований. Важным условием запуска работы всех служб над кредитной заявкой по новому процессу является предоставление клиентом в банк необходимого пакета документов.

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