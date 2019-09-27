ВТБ совместно с Финансовым университетом при Правительстве РФ (ФУ) реализует проект по поддержке всероссийской олимпиады школьников 8–11-х классов «Миссия выполнима. Твое призвание — финансист!»

Олимпиада проводится уже 12-й год и привлекает школьников из разных городов России и ряда зарубежных стран. Ее основная цель — поиск талантливых учащихся, развитие творческих способностей, повышение экономической и финансовой грамотности школьников, создание условий для интеллектуального развития и поддержки одаренных детей. В этом году регистрация на олимпиаду стартует с 1 октября и продолжается до 30 ноября 2019 года.

В 2019/2020 учебном году олимпиада пройдет по пяти предметам: экономика, математика, информатика, обществознание и история. Победителям и призерам олимпиады по экономике, обществознанию, истории и математике предоставляется право поступления на профильные факультеты вузов РФ без вступительных испытаний. Кроме того, участникам олимпиады предоставляются следующие преференции: во-первых, всем участникам отборочного этапа добавляются 2 балла к результатам вступительных испытаний (ЕГЭ), участникам заключительного этапа добавляются 5 баллов к результатам ЕГЭ при поступлении на образовательные программы бакалавриата ФУ. Во-вторых, победители и призеры олимпиады получают грант президента РФ в размере 20 000 рублей ежемесячно на весь период обучения. В-третьих, победители и призеры олимпиады по информатике при поступлении в ФУ получают скидки — 100% победителям и 50% призерам на обучение при условии успешного прохождения вступительных испытаний.

Кроме того, победители и призеры олимпиады, поступившие в ФУ, в будущем имеют возможность принять участие в стажировках и получить практический опыт работы в банке ВТБ.

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