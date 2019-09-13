Общественные слушания, посвященные проблеме подземного захоронения отходов, состоялись в администрации Любинского района Омской области 12 сентября.

Захоронения ядовитых отходов располагаются в 5 км от деревни Шулаевка Омской области. В связи с тем, что бункер разгерметизировался, местные жители обеспокоены заражением почвы и подземных вод.

По сообщению правительства Омской области, проект был разработан ООО «Институт проектирования, экологии и гигиены». С объяснением, как организация обезопасит территорию бункера от химикатов, выступила представительница компании-генпроектировщика Екатерина Глухова.

По проекту планируется провести демонтаж захоронения: специалисты рассчитывают вскрыть бетонный бункер, извлечь пестициды и упаковать в герметичную тару и перевезти на специализированный лицензированный полигон. На месте отходы будут обезврежены или захоронены. Оставшиеся рядом с деревней бункеры также планируется снести и перевезти на полигоны вместе с загрязненным грунтом. После подрядчик выполнит рекультивацию участка.

В ходе слушаний проект был одобрен, решение о демонтаже бункера принято. Восстановление дороги будет заложено в смету работ.

Напомним, что подземное захоронение площадью 2 га на территории Любинского района Омской области было установлено в 1973 году. Там отходы пестицидов были размещены дважды — в 1973 и 1983 годах. Объем химикатов достиг почти 160 тонн.

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