До Сибирского фестиваля бега остался месяц. Корреспондент «Континента Сибирь» АНТОН ВЕСЕЛОВ встретился с президентом федерации легкой атлетики Новосибирской области, бизнесменом ДМИТРИЕМ МАЛАХОВЫМ, чтобы узнать, почему он предпочитает говорить, когда бегает; что на кону на полумарафоне имени Раевича, о генетике спринтеров и воле стайеров, о лидерах гонки и комфортном пульсе.

— Дмитрий, куда мы все бежим? Трасса претерпела изменения?

— Маршрут остается прежним. В прошлом году мы действительно готовы были внести корректировки — участников, казалось, слишком много, чтобы на время пройти сложную дистанцию. И мы планировали разделить профессионалов и все пополняющуюся армию любителей. Опросили ключевых лидеров гонки и самых горячих любителей. Профи заверили, что никто им не мешает, обстановка на трассе благожелательная — самый быстрых стайеров с уважением пропускают. Любителям, как оказалось, тоже нужна гонка за лидером — даже если его невозможно догнать! «Когда тебя обгоняют, ты стараешься держать темп!» — убеждали нас участники со стажем.

Чтобы сократить количество кругов, пробовали «закрутить» трассу по улице Кирова в сторону ГПНТБ СО РАН, но выигрыш оказался ничтожным — шесть кругов вместо семи. Тогда решили ничего не менять, признать новосибирскую трассу нашей «фишкой». Пусть она одна из самых сложных в России, с длинным подъемом, семью кругами и свежим асфальтом, зато не парализует город и уже знакома постоянным участникам — кто-то ведь в двадцать первый раз побежит!

Через две недели мы пройдем сертификацию — раз в пять лет трассу тщательно промеряют. Качество покрытия не сертифицируют — все ведь бегут в одних условиях.

— Антураж ведь точно будет другой? Сцену перенесут, стартовый городок передвинут…

— Все верно, уже в этом году мы позиционируем событие как исключительно спортивное, а не увеселительное, потому-то сцена нам нужна только для открытия. Со следующего года намерены вообще от нее отказаться. Стартовый городок мы переносим к НОВАТу ради удобства. Здесь можно будет спокойно переодеться и сразу выйти на старт. В прошлом году мы попробовали распределить вдоль трассы разного рода культурные активности — чирлидеров, исполнителей на духовых, барабанщиков… Оказалось, они действительно помогают атлетам. В этом году они будут поддерживать бегунов на ступенях филармонии, возле кинотеатра им. Маяковского и в других точках трассы.

Еще одно новшество — дополнительный пункт питания. По стандартам хватает одного, но на дистанцию выходит много любителей — им вода и поддерживающая подпитка требуются чаще.

— Число участников все так же растет год от года?

— На сегодня зарегистрировались 600 человек, это намного больше, чем обычно в августе. Но мне кажется, движение бегунов после всплеска три года назад стабилизировалось. Просто многие любители подходят к подготовке более осмысленно. Спортсменов на старт выходит тоже примерно одинаковое количество. В прошлом году по итогам забега присвоили «кандидата в мастера спорта» троим бегунам. Профессионалов привлекает и наш статус одного из уже классических российских полумарафонов, и призовой фонд. По его размеру мы точно в российском топе. Если к финансовому призу прибавить подарки спонсоров — получится около 1,5 млн рублей.

— Наблюдая и со стороны, и изнутри бегущих сотен, я пришел к выводу, что с каждым годом растет «качество» бегунов-любителей. Как и средний возраст самых быстрых из них. Это я старею, и мне кажется, что все стареют вместе со мной?

— Бегуны, как вы знаете, делятся на спринтеров и стайеров. Успешные спринтеры развили свою генетическую предрасположенность. Не будь врожденных способностей — ускорить их не получилось бы. А вот выносливость — качество приобретаемое, его можно натренировать. Причем выносливость с годами только крепнет — с опытом человек становится более сконцентрированным, выносливым не только физически, но и психологически. Самый известный пример — Харуки Мураками, автор книги «О чем я говорю, когда говорю о беге» и многих других. После 50 лет он начал бегать марафоны. А после 65 — отважился на триатлоны.

Я вот спринтер, марафоны — не мое. На дальние дистанции привык отправляться на велосипеде. Сейчас занимаюсь горными лыжами, а у горнолыжников велосипед входит в систему подготовки. В некоторые тренировочные циклы я проезжаю по 100 км каждый день. Бегать в таких масштабах не готов.

— Хоккею повезло — Тарасенко привез Кубок Стенли, теперь родители сотнями поведут детей в хоккейные школы. Кто из новосибирских легкоатлетов может стать таким же «триггером», способным привести новое поколение на трек или подтолкнуть к участию в полумарафоне далеких от спорта людей?

— Кумиры, конечно, нужны. Но для большинства любителей, принимающих участие в Сибирском фестивале бега, кумир — это сосед. Человек, который смог, несмотря на то, что он такой же, как я, такой же, как ты. Если он смог, значит, и я попробую.

— Насколько эти марафоны — а их кроме полумарафона им. Раевича в Новосибирске несколько — двигают спортивную инфраструктуру города и большой спорт?

— Надо понимать, что спорт — это когда ты бежишь за 1:10. Когда ты бежишь за 1:30 — это уже воля. Ты соревнуешься не со временем, а с самим собой. И с точки зрения влияния на массовую аудиторию, роста интереса к бегу как к фитнесу, к физкультуре как к культу здорового тела — победа фестиваля налицо. А вот с брендингом профессионалов, со спортом высоких достижений сложнее. Во-первых, нашу сборную по легкой атлетике отстранили от международных соревнований. Во-вторых, легкоатлетам не перепадает внимания властей. Новосибирск — единственный миллионник, не имеющий своего манежа. Это просто стыдно! Мало того, что бег — самый массовый вид спорта, так он еще является базовым для многих других видов спорта.

— Численный состав легкоатлетов будет прирастать благодаря тренировкам на беговой трассе ЛДС?

— Мы добились, что эту площадку отремонтируют и предоставят под нужды легкоатлетов — но только при условии, что мы не будем мешать хоккеистам… А результатов добиваются только те, кто тренируется каждый день! Что касается детей и молодежи — пока их в этом виде спорта мало. Мне есть с чем сравнить. Я пришел в легкую атлетику уже сложившиеся спортсменом, в институте. Так на стометровке Чемпионата области на стадионе «Спартак» было 30 забегов по шесть человек. Сейчас не набираем и трех.

— А в будущем, если нашу сборную все же допустят к следующим олимпийским…

— Сборную не допустят. Но отдельных спортсменов обещают допустить. Причем им разрешили выступать под национальным флагом. Два новосибирских атлета уже прошли необходимые процедуры отбора — Елена Седова (действующая чемпионка России в беге на 10 000 м и 5000 м, трехкратная победительница новосибирского полумарафона им. Раевича. — «КС») и Тамара Сластникова. Эти спортсмены попали в так называемый пул, в течение года они будут жить под жестким контролем. А попадут они в сборную или нет — посмотрим, у Лены высокие шансы.

— Как вы оцениваете качество подготовки в нескольких новосибирских школах бега? Они правильно готовят неофитов к суровым испытаниям на трассе?

— Я каждый день тренируюсь на «Спартаке» по своей горнолыжной программе и наблюдаю за работой тренеров нескольких школ. И мне приятно, что тренируют настоящие профессионалы. Спортсмен уровня мастера спорта международного класса имеет право быть судьей и тренером без специального образования. Причем они — практики, не только передают узкоспециальные знания, но и здорово задают подводящие упражнения, ведут разноформатные общеукрепляющие тренировки.

— Дайте совет от профи? Понятно, что нужно формировать мышечный корсет и развивать «дыхалку». Наверняка есть какой-то простой и наглядный «народный» способ контроля нагрузки?

— Раньше так и говорили: «Если можешь разговаривать во время бега, значит, уровень нагрузки для тебя комфортный». На длинных дистанциях это соответствует пульсу примерно 150 ударов в минуту. Но заключение спорное, потому что я, скажем, могу бежать и разговаривать при пульсе в 170. Для любителя самый верный способ не навредить своему организму — следить за пульсом. Рабочий диапазон для тренировок 125–145 ударов в минуту. Для соревнований выше. Говорить при этом не обязательно.

ВКонтакте Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту news@sibpress.ru или через наши группы в Facebook

Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram , чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.