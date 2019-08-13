12 августа в Новосибирске распахнул свои двери новый офис Газпромбанка по адресу Вокзальная магистраль, 6А – центр ипотечного кредитования.

Ипотека – это базовое, приоритетное направление розничного бизнеса нашего банка, –подчеркнул Вице-Президент – управляющий филиалом Банка ГПБ (АО) «Западно-Сибирский» Газпромбанка Намжил Урбанаев. – Мы активно наращиваем данный сегмент и видим его огромный потенциал именно в Новосибирской области. У нас за долгие годы здесь сформирована команда профессионалов. Причем, как команда сотрудников банка, так и команда наших партнеров, с которыми мы работаем вместе».

В новом офисе на Вокзальной магистрали новосибирцы смогут узнать все о программах кредитования покупки жилья, открыть счет, оформить аккредитив, получить денежные средства на приобретение квартиры, таунхауса или апартаментов как на первичном, так и на вторичном рынке. Здесь можно приобрести жилье не только в Новосибирске, но и в любом другом городе нашей страны.

При необходимости специалисты центра помогут оформить сделку с использованием материнского капитала, военной ипотеки или рефинансировать ранее взятый кредит под покупку жилья в другом банке. Еще один неизменный плюс ипотеки в Газпромбанке – очень низкая процентная ставка, минимальный размер которой сейчас составляет 4.9 % годовых. Такой вариант доступен участникам программы «Ипотека с господдержкой для семей с детьми», в которой принимают участие ключевые ипотечные банки.

«Мы понимаем, что покупка недвижимости значимое событие для каждого клиента, для каждой семьи – прокомментировала заместитель начальника департамента розничных продаж Газпромбанк Мария Балова, принимавшая участие в открытии ипотечного центра. – Каждый клиент очень внимательно подходит к подбору жилья, выбору банка, который на протяжении последующих лет будет ему надежным партнером. Наш центр уникален тем, что клиент, зайдя к нам на подачу заявки, сможет выйти уже с документами на право собственности. Десять профессиональных менеджеров могут в течение операционного дня провести сразу несколько сделок от начала и до конца».

Еще одной особенностью нового офиса стала зона обслуживания премиальных клиентов с просторными переговорными.

На правах рекламы.

Банк ГПБ (АО) Генеральная лицензия Банка России № 354.

ВКонтакте Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту news@sibpress.ru или через наши группы в Facebook

Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram , чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.