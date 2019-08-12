Летом практически все кафе, бары и рестораны, если имеют даже малейшую возможность разместить один-два столика на улице, открывают летние веранды. По данным 2ГИС в Новосибирске можно поесть на открытом воздухе в 208 заведениях. «Континент Сибирь» предлагает читателям проголосовать за понравившуюся летнюю веранду.
Для опроса мы остановились на заведениях со средним чеком от 1000 рублей, в список также не вошли летние террасы гостиничных и банных комплексов, отелей и кафе в городских парках.
Для участия в голосовании нужна авторизация.
Летние веранды каких ресторанов Новосибирска вы предпочитаете?
- «Гудман» (0%)
- «Амбар» (0%)
- «BEERMAN & Grill» (0%)
- «Премьера» (0%)
- «Премьер» (0%)
- «На Даче» (0%)
- «Скоморохи» (0%)
- «Prazacka» (0%)
- «Фенимор Купер» (0%)
- «Барак» (0%)
- «Мюнхенский дворик» (0%)
- «Пэрис» (0%)
- «Гавар» (0%)
- «Райский сад» (0%)
- «Азиатиш» (0%)
- «Federico Fellini» (0%)
- «Сыроварня» (0%)
- «Северное сияние» (0%)
- «Shalet» (0%)
- «BEERMAN на Речке» (0%)
- «PuppenHaus» (0%)
- «Bierhof» (0%)
- «Жан Хуан Лу» (0%)
- «PARK Cafe» (0%)
- «Guevara» (0%)
- «Эклер» (0%)
- «Shisha» (0%)
- «VERANDA by Denis Ivanov» (0%)
- «Царский двор» (0%)
- другой вариант (предложить в комментарии) (0%)