Летом практически все кафе, бары и рестораны, если имеют даже малейшую возможность разместить один-два столика на улице, открывают летние веранды. По данным 2ГИС в Новосибирске можно поесть на открытом воздухе в 208 заведениях. «Континент Сибирь» предлагает читателям проголосовать за понравившуюся летнюю веранду.

Для опроса мы остановились на заведениях со средним чеком от 1000 рублей, в список также не вошли летние террасы гостиничных и банных комплексов, отелей и кафе в городских парках.

Для участия в голосовании нужна авторизация. Летние веранды каких ресторанов Новосибирска вы предпочитаете? «Гудман» (0%)

«Амбар» (0%)

«BEERMAN & Grill» (0%)

«Премьера» (0%)

«Премьер» (0%)

«На Даче» (0%)

«Скоморохи» (0%)

«Prazacka» (0%)

«Фенимор Купер» (0%)

«Барак» (0%)

«Мюнхенский дворик» (0%)

«Пэрис» (0%)

«Гавар» (0%)

«Райский сад» (0%)

«Азиатиш» (0%)

«Federico Fellini» (0%)

«Сыроварня» (0%)

«Северное сияние» (0%)

«Shalet» (0%)

«BEERMAN на Речке» (0%)

«PuppenHaus» (0%)

«Bierhof» (0%)

«Жан Хуан Лу» (0%)

«PARK Cafe» (0%)

«Guevara» (0%)

«Эклер» (0%)

«Shisha» (0%)

«VERANDA by Denis Ivanov» (0%)

«Царский двор» (0%)

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