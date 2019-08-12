Летние веранды каких ресторанов Новосибирска вы предпочитаете?

Жанна Гладкова
 
летняя веранда

Летом практически все кафе, бары  и рестораны, если имеют даже малейшую возможность разместить один-два столика на улице, открывают летние веранды. По данным 2ГИС в Новосибирске можно поесть на открытом воздухе в 208 заведениях. «Континент Сибирь» предлагает читателям проголосовать за  понравившуюся летнюю веранду. 

Для  опроса мы остановились на заведениях со средним чеком от 1000 рублей, в список также не вошли летние террасы гостиничных и банных комплексов, отелей и кафе в городских парках.

Для участия в голосовании нужна авторизация.

Летние веранды каких ресторанов Новосибирска вы предпочитаете?
  • «Гудман» (0%)
  • «Амбар» (0%)
  • «BEERMAN & Grill» (0%)
  • «Премьера» (0%)
  • «Премьер» (0%)
  • «На Даче» (0%)
  • «Скоморохи» (0%)
  • «Prazacka» (0%)
  • «Фенимор Купер» (0%)
  • «Барак» (0%)
  • «Мюнхенский дворик» (0%)
  • «Пэрис» (0%)
  • «Гавар» (0%)
  • «Райский сад» (0%)
  • «Азиатиш» (0%)
  • «Federico Fellini» (0%)
  • «Сыроварня» (0%)
  • «Северное сияние» (0%)
  • «Shalet» (0%)
  • «BEERMAN на Речке» (0%)
  • «PuppenHaus» (0%)
  • «Bierhof» (0%)
  • «Жан Хуан Лу» (0%)
  • «PARK Cafe» (0%)
  • «Guevara» (0%)
  • «Эклер» (0%)
  • «Shisha» (0%)
  • «VERANDA by Denis Ivanov» (0%)
  • «Царский двор» (0%)
  • другой вариант (предложить в комментарии) (0%)
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