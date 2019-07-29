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Новосибирский «мусорный» регоператор обнаружил «машины-призраки»
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Финансирование охраны труда в Новосибирской области увеличено на 100,5 млн рублей
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ВТБ анонсировал запуск своего виртуального мобильного оператора
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Лесные пожары в Сибири бушуют на площади, превышающей 1,6 млн га
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Мэр Новосибирска Анатолий Локоть: «Новая газовая котельная – резерв для развития территории»
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Иркутской области вновь угрожает дождевой паводок
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Прожиточный минимум в Новосибирской области повысился на 4,5%
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В Красноярском крае до 2021 года все социальные учреждения подключат к высокоскоростному интернету
Генеральный директор ООО «СИБЭКСИМА» (сибирское экспортно-импортное агентство), управляющий филиалом «Новосибирский» Банка Глобэкс с 2006 по 2014-й год
Основатель ГК «СЛК-Моторс»
Основатель ГК «Крепость»
Внештатный корреспондент «Континента Сибирь»
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