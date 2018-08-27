Росздравнадзор инициировал открытие в Новосибирске филиала ФГБУ «Всероссийский научно-исследовательский и испытательный институт медицинской техники». Заявление о создании новой структуры прозвучало 27 августа на форуме «Технопром».

Центр экспертизы медицинского оборудования начнет работать в Новосибирске в следующем году, сообщил генеральный директор Сибирского научно-исследовательского и испытательного центра медицинской техники (СибНИИЦМТ) Дмитрий Белик. Спикер уточнил, что центр откроется на базе СибНИИЦМТ и будет проводить технические, токсикологические испытания медтехники, исследования по предварительной экспертизе технической документации. Работа центра должна облегчить работу производителей, поскольку испытания станет возможным проводить без выездов в Москву.

«Думаю, что в ближайшее время, этой осенью мы будем решать организационные вопросы, и в следующем году у нас должен начать работать филиал Всероссийского НИИ медицинской техники», — цитирует Дмитрия Белика ТАСС.

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