5 июля в Новосибирске прошла встреча акционеров банка ВТБ. Выбор в пользу именно этого города был не случаен: как оказалось, в Новосибирске живут одни из самых активных миноритариев государственного банка. Подробнее о том, как прошла встреча с держателями акций ВТБ, — в материале «Континента Сибирь».

Группа ВТБ по итогам 2018 года планирует доход более 150 млрд руб., по итогам 2019 года — более 200 млрд руб. Чистая прибыль группы ВТБ составила 87,1 млрд руб. за 5 месяцев 2018 года (рост 73,9% год к году) и 19,5 млрд руб. в мае 2018 года (рост 31,8% год к году) против чистой прибыли 50,1 млрд руб. за 5 месяцев 2017 года и 14,8 млрд руб. в мае 2017 года.

Встреча началась со статистики, которую представил руководитель службы по работе с акционерами банка ВТБ Владимир Хоткин: «На сегодня в Новосибирской области проживает более тысячи акционеров банка. За счет акционеров — частных лиц общее количество акционеров ВТБ по стране за год увеличилось с 94 до 111 тысяч человек.

Большинство из них приобрели акции на рынке. Мы связываем существенную положительную динамику числа наших миноритариев как с ценой приобретения акций, так и с успешным выполнением стратегии группы ВТБ по итогам 2017 года», — отметил спикер. Так, по итогам 2017 года ВТБ планировал выйти на показатель прибыли в размере 100 млрд рублей, по факту она превысила 120 млрд рублей.

Участников семинара проинформировали, что по итогам прошлого года один из самых важных показателей для держателей акций — размер дивидендов ВТБ увеличился в три раза по сравнению с предыдущим периодом. Рост стал возможным благодаря подходу уравнивания дивидендной доходности по различным типам акций, что повлекло увеличение ставки дивиденда по обыкновенным акциям. «Дивидендная доходность по обыкновенным акциям составила 5,51%, а при расчете исходя из цены приобретения акций накануне годового собрания — около 7%», — отметил Владимир Хоткин.

В самом ВТБ отмечают, что видят свою задачу в том, чтобы внедрять лучшие практики корпоративного управления и взаимодействия с акционерами. Представители миноритариев входят в состав наблюдательного совета и ревизионной комиссии, на протяжении девяти лет работает консультационный совет акционеров (КСА), избранный самими акционерами. Члены КСА регулярно встречаются с топ-менеджерами группы ВТБ, участвуют в управлении группой, формировании стратегии и дивидендной политики. То есть активно участвуют в решении стратегически важных вопросов.

Как отметили представители службы по работе с акционерами, целями и задачами встреч с акционерами в регионах является получение обратной связи от инвесторов, открытый формат диалога, который позволяет под новым углом взглянуть на многие вопросы. Вопросы, озвученные на семинаре в Новосибирске, позволят сформировать предложения для менеджмента Группы ВТБ по улучшению качества обслуживания, отметили представители банка.

В рамках встречи эксперты инвестиционных подразделений Группы ВТБ также предложили акционерам и клиентам банка обзор наиболее интересных инструментов инвестирования, линейку инвестпродуктов и поделились практическими рекомендациями по работе на фондовом рынке. Участники узнали о том, что ВТБ активно развивает электронные каналы взаимодействия с акционерами. Помимо системы электронного голосования, миноритариям продемонстрировали мобильное приложение для акционеров. Среди его функций — расчет доходности портфеля и дивидендов, рекомендации и обзоры аналитиков, перечень доступных привилегий, календарь событий и новости для акционеров. Количество установок приложения уже превысило 15 тысяч, и статистика показывает востребованность данного приложения из года в год.

Идет активное развитие дистанционных каналов коммуникаций. За счет социальных сетей, например, страницы в Facebook, где можно задать любой вопрос, провести онлайн-конференцию. Так, в этом году принять участие в майском собрании в Санкт-Петербурге можно было и дистанционно, воспользовавшись электронным голосованием с компьютера или из мобильного приложения для акционеров, желающие могли также следить за ходом онлайн-трансляции на сайте ВТБ.

Интересно, что в этом году на собрании было представлено новое банковское технологическое решение — идентификация акционеров на основе бесконтактной технологии NFC и биометрической аутентификации по лицу. Перед собранием акционеры получили специальный брелок, на который записывалась вся информация о его владельце. Брелок сможет использоваться в дальнейшем в электронном голосовании и при регистрации, что упростит данные процедуры, поскольку нет необходимости предъявлять удостоверяющие документы. Новая технология, как говорят в банке, создана с целью значительно повысить скорость и надежность аутентификации акционеров и позволит обеспечить дополнительную защиту сохранности информации о них.

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