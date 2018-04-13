В Новосибирске недостаточно средств для обеспечения безопасности фанзоны для трансляции чемпионата мира по футболу

Мэр Новосибирска 13 апреля в ходе часа прессы прокомментировал заявление врио губернатора НСО Андрея Травникова о необходимости обеспечения безопасности фанзоны для трансляции чемпионата мира по футболу на набережной Оби. По словам Анатолия Локтя город имеет все возможности провести трансляцию на берегу Оби, но для организации безопасности нужны дополнительные средства из областного бюджета.

«Мы не принимали решения, где располагать фанзону. Все эти решения принимаются в субъекте федерации. По этому вопросу проходили совещания в департаменте спорта, поэтому отсюда и наше отношение. Если средства будут, то мы обязательно сделаем», — отметил Анатолий Локоть.

Напомним, что недавно появилась информация о переносе фанзоны в ЛДС «Сибирь». Анатолий Локоть сделал заявление, что такое решение принималось без него на уровне субъекта федерации. В свою очередь врио субъекта федерации Андрей Травников заявил, что фанзона должна быть организована на Михайловской набережной, как и планировалось изначально. 13 апреля во время часа прессы Анатолий Локоть заявил, что средств в городском бюджете на обеспечение безопасности должного уровня нет.

«У нас не предусмотрено средств. Я твёрдо знаю, что в одиночку мы не решим эту проблему. Проблема прежде всего заключается в финансировании, его необходимый объём сегодня обсчитывается – он находится в пределах 100 миллионов рублей, – заявил Анатолий Локоть. – Напоминаю, что федеральная программа, по которой мы ремонтируем набережную, предусматривает выделение 140 миллионов рублей. Мы не принимали решения, где располагать фанзону. Все эти решения принимаются в субъекте. Совещания по этому вопросу проходили в департаменте спорта, поэтому отсюда и наше отношение. Если средства будут, то мы обязательно реализуем проект».

При этом Анатолий Локоть заявил, что город в состоянии обеспечить саму трансляцию.

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