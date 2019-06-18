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Консультант по управлению, эксперт КГ «Управленческая практика», заместитель генерального директора по развитию «ИнфоСофт»
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