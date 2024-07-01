Сегодня, 1 июля, подрядная организация приступила к подготовительным работам на территории сквера «Сибиряков-Гвардейцев»: выставляют отметки и трассировку дорожно-тропиночной сети, производят демонтаж основания. Об этом сообщили в пресс-центре мэрии Новосибирска.

В рамках выполнения 2-го этапа предусмотрены работы по устройству твердых покрытий дорожно-тропиночной сети, их завершение запланировано на 15 сентября 2024 года.

Напомним, что в прошлом году в процессе первого этапа благоустройства сквера были выполнены работы с зелеными насаждениями, устройство новой линии наружного освещения и прокладки инженерных коммуникаций для оснащения комплексом системы видеонаблюдения.

Ранее «Континент Сибирь» писал о том, что в Новосибирский зоопарк привезли пятнистых гиен.