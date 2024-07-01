В Новосибирске введены временные ограничения движения транспортных средств на территории Центрального округа и Дзержинского района. Об этом сообщили в пресс-центре муниципалитета.

С 1 по 2 июля закрывается проезжая часть ул. Ленской в районе жилого дома № 83 на ул. 1905 года. С 1 по 8 июля на 2 метра сужается проезжая часть Фабричного переулка в районе здания № 9/1. Ограничения связаны с проведением АО «РЭС» ремонта электрокабеля.

С 1 по 9 июля закрывается проезжая часть ул. Адриена Лежена в районе здания № 266/4 на ул. Бориса Богаткова. По 15 июля на 4 метра сужается проезжая часть ул. Депутатской в районе жилого дома № 60. Ограничения связаны с проведением ООО «НТСК» ремонтных работ на теплотрассах.

Водителей призывают быть внимательными, руководствоваться знаками, информационными щитами и соблюдать правила дорожного движения.

Ранее «Континент Сибирь» писал о том, что новосибирцам запретят проезд по улице Ипподромской в ночное время.