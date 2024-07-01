В новосибирских МФЦ появится бесплатный публичный Wi-Fi

Павел Ганьшин
 
В новосибирских МФЦ появится бесплатный публичный Wi-Fi
Изображение от freepik

Все Многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ) в Новосибирской области оборудуют общедоступными сетями Wi-Fi. Инициатива реализуется в рамках программы развития МФЦ в регионе.

Как стало известно из доклада министра экономического развития Новосибирской области Льва Решетникова на оперативном совещании в региональном правительстве, все офисы МФЦ планируют оснастить бесплатными сетями Wi-Fi для посетителей. Данная инициатива, реализуемая в рамках проекта «МФЦ 2.0», должна быть выполнена к концу 2025 года; в трех филиалах — «Площадь Труда», «Зыряновском» и «Железнодорожном» — беспроводные сети уже развернули.

По данным пресс-центра правительства Новосибирской области, на базе МФЦ создаются и другие дополнительные сервисы: детские зоны, комнаты матери и ребенка, а также отдельные зоны для заполнения документов с возможностью подзарядки мобильных устройств. Лев Решетников также упомянул, что в планах на ближайшие пару лет находится перевод 100% оказываемых в МФЦ услуг регионального и муниципального уровня в полностью электронный формат.

Ранее мы сообщали, что Новосибирская область стала лидером СФО в рейтинге доходов населения.

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