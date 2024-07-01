«Новые люди» выдвинули кандидата на пост главы Кузбасса

Представитель реготделения партии «Новые люди» Роман Клейстер подал в Избирательную комиссию Кемеровской области документы на выдвижение на должность губернатора. Об этом сообщили в пресс-службе облизбиркома.

Напомним, что кресло главы Кузбасса стало свободным после того, как Госдума утвердила Сергея Цивилёва, руководившего регионом с 2018 года, на пост министра энергетики России. Временно исполняющим обязанности губернатора в мае текущего года стал председатель регионального правительства Илья Середюк.

Месяцем позже реготделение «Единой России» выдвинуло Илью Середюка в качестве кандидата на досрочных выборах главы Кемеровской области, которые пройдут 8 сентября 2024 года, политик подал документы в облизбирком. Также документы для участия в выборах поступили от депутатов парламента Кузбасса Марии Городештян (ЛДПР) и Юрия Скворцова (СРЗП).

Ранее «Континент Сибирь» писал о том, что завершено выдвижение кандидатов на довыборы в парламент Красноярского края.