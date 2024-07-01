В Новосибирске выявлена очередная крупная майнинг-ферма

В ходе проверки по обращению жителей города Новосибирска энергетики и правоохранители обнаружили криптоферму, замаскированную под склады. Владелец «серого бизнеса» незаконно подключил к электросетям более 360 устройств для майнинга, сообщает пресс-служба АО «РЭС».

«По расчетам наших специалистов, предварительный ущерб от хищения электроэнергии составил порядка 3,2 млн рублей. В ходе обыска майнинг-устройства изъяты, возбуждено уголовное дело», — говорится в сообщении.

Отмечается, что с начала года «Россети Новосибирск» пресекли деятельность пяти майнинг-ферм. Суммарный объем энерговоровства превысил 50 млн кВт*ч или 370 млн руб. Изъято более 2700 майнинг-устройств, 6 трансформаторов 10кВ/0,4кВ и прочее сетевое оборудование (47 шт.).

Ранее «Континент Сибирь» писал о том, что новосибирская полиция начнет использовать электрокары.