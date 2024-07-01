Мэр Томска Дмитрий Махиня подписал распоряжение о назначении Александра Михайлова на должность начальника томского департамента жилищной политики. Об этом сообщили в пресс-центре муниципалитета.

Александр Михайлов окончил Томский государственный университет в 2003 году по специальности «юриспруденция», юрист, получил степень кандидата юридических наук.

Трудовую деятельность начал в 2002 году в городском департаменте дорожного строительства, благоустройства и транспорта. В 2009 перешел в областную администрацию на должность начальника контрольно-аналитического отдела, затем — председателя комитета аналитической и организационно-правовой работы департамента модернизации и экономики и ЖКХ, с 2012 года заместитель начальника департамента ЖКХ и государственного жилищного надзора по организационно-правовой работе и государственному жилищному надзору.

С 2018 работал заместителем начальника департамента транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области.

Департамент жилищной политики для Томска является новым, он начал свою работу с 2024 года.

Напомним, что Дмитрий Махиня, ранее занимавший пост вице-мэра Омска, был избран на должность главы Томска в сентябре прошлого года. В ноябре место руководителя контрольного управления томской администрации получила Валерия Чеснакова, работавшая советником Махини в Омске. Ранее томский мэр пригласил на должность своего заместителя бывшего главу аппарата губернатора Омской области Владимира Радула.