Новосибирская область стала лидером СФО в рейтинге доходов населения

Игорь Черных
 
Фото из архива «Континента Сибирь»

Специалисты РИА Новости подготовили очередной сравнительный анализ уровня доходов населения регионов Российской Федерации за прошедший год. Основным показателем исследования является отношение среднемесячного дохода жителя региона к стоимости в данном субъекте РФ фиксированного набора товаров и услуг. 

Лидером рейтинга доходов населения России по итогам 2023 года, как и год назад,  стал Ямало-Ненецкий автономный округ с показателем «отношение медианных доходов к стоимости фиксированного набора товаров и услуг» составившим 3,96. Второе и третье места заняли Ненецкий и Чукотский автономные округа с показателем сравнения 3,45 и 2,89 соответственно. Лидерство северных регионов составители рейтинга объясняют «высокими заработными платами газовиков и нефтяников». Москва с индексом 2,83 — пятая в списке. Замыкает список из 85 регионов Республика Ингушетия с отношением доходов к стоимости товаров и услуг 1,10.

Лидером по доходам населения среди регионов Сибирского федерального округа (СФО) стала Новосибирская область, занявшая 24 место в общенациональном списке и получившая от составителей рейтинга коэффициент 1,84. За прошедший год регион улучшил свои позиции — в предыдущем исследовании область была на 26 месте с показателем 1,63.

Вторым в СФО по доходам населения в 2023 году является Красноярский край — 27 место с индексом 1,80. На третьем-четвертом местах среди субъектов СФО и на 40-41 позиции в стране расположились Иркутская и Омская области с одинаковым показателем 1,71. На соседних строках в середине рейтинга разместились Кемеровская (45 место — 1,69) и Томская (50 место — 1,65) области.

Ранее «Континент Сибирь» рассказал, что Новосибирская область оказалась на 47 месте в рейтинге регионов РФ по доступности жилья.

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