Новосибирская область стала лидером СФО в рейтинге доходов населения

Специалисты РИА Новости подготовили очередной сравнительный анализ уровня доходов населения регионов Российской Федерации за прошедший год. Основным показателем исследования является отношение среднемесячного дохода жителя региона к стоимости в данном субъекте РФ фиксированного набора товаров и услуг.

Лидером рейтинга доходов населения России по итогам 2023 года, как и год назад, стал Ямало-Ненецкий автономный округ с показателем «отношение медианных доходов к стоимости фиксированного набора товаров и услуг» составившим 3,96. Второе и третье места заняли Ненецкий и Чукотский автономные округа с показателем сравнения 3,45 и 2,89 соответственно. Лидерство северных регионов составители рейтинга объясняют «высокими заработными платами газовиков и нефтяников». Москва с индексом 2,83 — пятая в списке. Замыкает список из 85 регионов Республика Ингушетия с отношением доходов к стоимости товаров и услуг 1,10.

Лидером по доходам населения среди регионов Сибирского федерального округа (СФО) стала Новосибирская область, занявшая 24 место в общенациональном списке и получившая от составителей рейтинга коэффициент 1,84. За прошедший год регион улучшил свои позиции — в предыдущем исследовании область была на 26 месте с показателем 1,63.

Вторым в СФО по доходам населения в 2023 году является Красноярский край — 27 место с индексом 1,80. На третьем-четвертом местах среди субъектов СФО и на 40-41 позиции в стране расположились Иркутская и Омская области с одинаковым показателем 1,71. На соседних строках в середине рейтинга разместились Кемеровская (45 место — 1,69) и Томская (50 место — 1,65) области.

Ранее «Континент Сибирь» рассказал, что Новосибирская область оказалась на 47 месте в рейтинге регионов РФ по доступности жилья.