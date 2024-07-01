В Новосибирский зоопарк привезли пятнистых гиен

Новосибирский зоопарк имени Р.А. Шило получил из Ленинградской области двух пятнистых гиен. Ранее эти африканские хищники в его коллекции представлены не были, сообщает пресс-служба зоологического парка.

«Сейчас гиены осваиваются на новом месте. Они присматриваются ко всему, что их окружает. Часто прячутся в укрытие, предпочитая наблюдать за людьми на расстоянии. При этом у них всё в порядке с аппетитом. Это означает, что адаптация проходит неплохо», — говорится в сообщении.

Пятнистые гиены стали для Новосибирского зоопарка вторым видом из семейства гиеновых. Напомним, с 2017 в зоопарке живут земляные волки. Представители этих видов схожи внешне, но отличий всё же много.

Ранее мы писали о том, что в Новосибирском зоопарке родились полярные волчата.