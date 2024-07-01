Пляж «Наутилус» и участок возле котлована «Горский» перевели в рекреационную зону — депутаты горсовета одобрили соответствующие изменения в генплан Новосибирска.

На внеочередной сессии Совета депутатов Новосибирска 1 июля парламентарии проголосовали за возврат территории бывшего пляжа «Наутилус» и участка возле котлована «Горский» в рекреационную зону. Это означает, что теперь здесь нельзя будет вести капитальное строительство зданий. При этом когда именно закрытый городской пляж возобновит работу, пока не известно.

Напомним, «Наутилус» был закрыт в 2020 году. Тогда речь шла о том, что доступ к пляжу будет ограничен до 2021 года, пока строится инфраструктура «Сибирь-Арены». Однако из-за затянувшейся стройки открытие городского пляжа было отложено. Кроме того, часть территории рядом с пляжем была выведена из зоны рекреации в 2018 году и в последующем несколько раз меняла назначение видов разрешенного строительства — вплоть до зоны коммерческой застройки до 30 этажей (гостиницы).

Однако в январе 2023 года УФАС признала перевод мэрией Новосибирска земельных участков у городского пляжа, находящихся в аренде, из зоны рекреации в коммерческую без проведения торгов нарушением антимонопольного законодательства. Также перед тем, как получить поддержку городских депутатов, проект возврата рекреационного статуса бывшему пляжу «Наутилус» и участку возле котлована «Горский» прошел публичные слушания, в отличие от территории рядом с парком «Арена», которую в итоге выделили под строительство пожарного депо и вертолетной площадки.