По итогам июня 2024 года наиболее популярными среди аудитории портала стали следующие материалы.

Фото: Михаил Периков

1Задержана акционер одной из ведущих инновационных промышленных компаний Новосибирской области

18 июня 2024 года задержана Наталья Лебедева, миноритарный акционер компании «Ангиолайн», сообщают источники «Континента Сибирь». Лебедеву подозревают в присвоении чужого имущества, совершенном организованной группой либо в особо крупном размере.

Фото из архива «Континента Сибирь»

2Новосибирцы снова смогут летать во Вьетнам прямыми рейсами

Авиакомпания S7 планирует вернуть в свою полетную программу прямые рейсы во Вьетнам из новосибирского аэропорта Толмачево. Перелеты в этом направлении перевозчик прекратил во время пандемии коронавируса.

Фото из архива «Континента Сибирь»

3ТУАД Новосибирской области расторгло контракт на 340 млн рублей с компанией «СпецТрансСтрой»

Дорожники расторгли договор на капремонт дорог в Новосибирской области с компанией «СпецТрансСтрой». Контракт оценивается в 340 млн рублей. На очереди расторжение еще двух соглашений.

Фото из архива «Континента Сибирь»

4Неделя аномальной жары: какой будет погода в Новосибирской области в ближайшие дни?

Жара, установившаяся на выходных, продержится и на следующей неделе. Федеральное государственное бюджетное учреждение «Западно-Сибирское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» предупреждает об опасных гидрометеорологических явлениях в Новосибирской области на ближайшие дни.

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5На Алтае построят гостиничный комплекс за 2,5 млрд рублей

В Алтайском крае построят круглогодичный многофункциональный гостиничный комплекс 4* на 135 номеров, который будет расположен на территории особой экономической зоны туристско-рекреационного типа «Бирюзовая Катунь».

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