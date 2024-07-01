По итогам июня 2024 года наиболее популярными среди аудитории портала стали следующие материалы.
18 июня 2024 года задержана Наталья Лебедева, миноритарный акционер компании «Ангиолайн», сообщают источники «Континента Сибирь». Лебедеву подозревают в присвоении чужого имущества, совершенном организованной группой либо в особо крупном размере.
Авиакомпания S7 планирует вернуть в свою полетную программу прямые рейсы во Вьетнам из новосибирского аэропорта Толмачево. Перелеты в этом направлении перевозчик прекратил во время пандемии коронавируса.
Дорожники расторгли договор на капремонт дорог в Новосибирской области с компанией «СпецТрансСтрой». Контракт оценивается в 340 млн рублей. На очереди расторжение еще двух соглашений.
Жара, установившаяся на выходных, продержится и на следующей неделе. Федеральное государственное бюджетное учреждение «Западно-Сибирское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» предупреждает об опасных гидрометеорологических явлениях в Новосибирской области на ближайшие дни.
В Алтайском крае построят круглогодичный многофункциональный гостиничный комплекс 4* на 135 номеров, который будет расположен на территории особой экономической зоны туристско-рекреационного типа «Бирюзовая Катунь».