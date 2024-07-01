Руководитель отдела по работе с инвесторами и связям с общественностью компании «Юнисервис Капитал» Артем Иванов прокомментировал привлечение к административной ответственности основателя компании Алексея Антипина за манипулирование рынком ценных бумаг. Соответствующую информацию ранее опубликовал Банк России.



«К сожалению, я не вижу возможности раскрывать все детали деятельности ООО «Юнисервис Капитал» в кейсах, которые упомянуты в пресс-релизе Банка России. Так что могу лишь еще раз привести цитату самого регулятора, из которой становятся вполне очевидными намерения: «создание и поддержание ликвидности на рынке облигаций», — прокомментировал Артем Иванов в ТГ-канале компании «Юнисервис Капитал». — Что касается санкций регулятора, на мой взгляд, они вполне соразмерны для подобного инцидента «без пострадавших»: выставленные штрафы уже оплачены, а деятельность свою мы продолжим по всем правилам и без нарушений. Ни о каких других последствиях речи не идет, работаем в нормальном режиме».

Напомним, что по версии Банка России компания и его генеральный директор Алексей Антипин при участии других сотрудников фирмы организовали и реализовывали схему управления брокерскими счетами ряда физических и юридических лиц с целью поддержки обращения бумаг. Всё это происходило с конца 2018 по середину 2023 года.