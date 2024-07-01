Завершено выдвижение кандидатов на довыборы в парламент Красноярского края

30 июня 2024 года пять избирательных объединений Красноярского края представили документы для заверения списка кандидатов на довыборах депутата Заксобрания региона по Емельяновскому одномандатному избирательному округу № 10. Об этом сообщили в пресс-службе крайизбиркома.

В списке кандидатов избирательных объединений: Виталий Телин («Родина»), Сергей Кузнецов («Российская партия пенсионеров за социальную справедливость»), Жан Игнатьев (ЛДПР), Елена Чубко («Новые люди»), Елена Родикова (КПРФ).

Также в числе кандидатов на депутатский мандат Заксобрания Красноярского края ранее выдвинутые: Евгений Гарин («Единая Россия»), Виктор Загородников («Яблоко»), Алена Бакайкина (СРЗП).

Напомним, что место в красноярском парламенте освободилось в ноябре 2023 года после того, как депутаты досрочно лишили полномочий гендиректора Goldman Group Романа Гольдмана. Причиной тому послужило признание его виновным по уголовной статье о небрежном хранении оружия. Позднее бизнесмен стал фигурантом громкого дела о мошенничестве.