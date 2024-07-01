До конца августа текущего года в Новосибирске в ночное время будет закрыт проезд для транспорта по улице Ипподромской в сторону площади Будагова и на нескольких ее участках. Об этом сообщили в пресс-центре муниципалитета.

«С 3 июля по 30 августа с 23.00 до 6.00 будет закрываться движение транспортных средств по ул. Ипподромской в направлении к площади Инженера Будагова и на нескольких участках самой площади», — говорится в сообщении.

Речь идет о проезжей части по улице Ипподромской на участке по направлению движения от площади Инженера Будагова до улице Кривощековской; а также на площади Инженера Будагова на участках по направлениям движения: от Большевистской в сторону Красного проспекта; от Большевистской в сторону Фабричной; от Фабричной в сторону Большевистской.

В качестве причины ограничения движения власти города приводят проведение ООО «Производственная фирма «ВИС» работ в рамках строительства четвертого моста через реку Обь в Новосибирске. Водителей призывают быть внимательными, руководствоваться знаками, информационными щитами и соблюдать правила дорожного движения.

Ранее «Континент Сибирь» писал о том, что рядом с Новосибирском появится новый город-спутник.