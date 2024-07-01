Пожарное депо для охраны новой ледовой арены, а также вертолетную площадку в пойме Оби построят в Новосибирске. Депутаты горсовета большинством голосов одобрили поправки в генеральный план города.

Изменения в генеральный план Новосибирска стали главной темой внеочередной сессии Совета депутатов 1 июля. В том числе, согласно поправкам, часть территории рядом с «Сибирь-Ареной» в пойме реки Оби отведут под строительство пожарного депо и вертолетной площадки.

Инициатива вызвала вопросы у депутатов. В частности, председатель постоянной комиссии Совета депутатов по городскому хозяйству Игорь Кудин сообщил о недовольстве местных жителей вырубкой деревьев в пойме Оби.

«На моем округе расположен парк «Арена» и территория, планируемая к размещению парка «Усть-Тула». Очень много негативных отзывов жителей территории по трем объектам – пожарному депо, вертолетной площадке и спортивному объекту. Жители выступают за сохранение зеленой зоны и выражают мнение о том, чтобы перевести территорию в пойме реки Оби в единую зону Р1 с территорией зеленых насаждений Кировского района. И я жителей поддерживаю. Нужно максимально сохранять существую экосистему», — сказал Игорь Кудин.

Также депутат попросил заместителя мэра — начальника департамента строительства и архитектуры мэрии Новосибирска Алексея Кондратьева сослаться на нормативные акты, которые обязывают строить депо рядом с ледовой ареной на территории зеленой зоны. Алексей Кондратьев таких законодательных норм не привел, но сообщил, что депо появилось в плане развития ЛДС как обязательный элемент безопасности еще несколько лет назад.

О решении властей построить пожарное депо рядом с ареной рассказывал в декабре 2021 года и начальник ГУ МЧС России по Новосибирской области Виктор Орлов. «Это поддержано и принято решение губернатором. Это будет депо для защиты ледовой арены и всех находящихся там учреждений», – цитировал Виктора Орлова портал «Сибкрай».

В свою очередь, вертолетная площадка, по словам Алексея Кондратьева, строится якобы для нужд Новосибирской областной клинической больницы, чтобы доставлять для срочной помощи пациентов из области, и участок в пойме Оби стал «единственной подходящей для этого территорией».

Ранее «Континент Сибирь» написал, как новосибирцы отмечали День города в парке «Арена» и других городских локациях.