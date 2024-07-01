Авиакомпания «Россия» выполнила первый рейс по новому маршруту – Красноярск – Санья. Полеты из сибирского авиатранспортного узла перевозчика на самый популярный китайский курорт – остров Хайнань планируются три раза в неделю.

Летом прямое международное авиасообщение особенно пользуется спросом: россияне активно покупают билеты на рейсы без пересадок в Москве на популярные зарубежные курорты. Новая воздушная линия авиакомпании «Россия» может заинтересовать пассажиров не только из Красноярского края, но и из соседних субъектов — путешественники смогут оперативно добраться на Хайнань через Сибирский авиатранспортный узел перевозчика.

Полетная программа будет выполняться на Boeing 737 увеличенной пассажировместимости. Лайнеры представлены в моноклассе — 189 мест по тарифам Эконом. Согласно расписанию, рейсы отправляются из Красноярска по понедельникам, четвергам и субботам, обратно – по вторникам, пятницам и воскресеньям. Из сибирского аэропорта лайнеры будут вылетать в 21:30, прибывая на Хайнань в 4:35 следующего дня по местному времени.

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