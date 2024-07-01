В Новосибирской области приступают к строительству коттеджного поселка Freedom Village. По задумке девелопера проекта — бизнес-комьюнити One Company — поселок должен превратиться в полноценный город-спутник Новосибирска, где будет все необходимое для его жителей. Кроме того, было объявлено о строительстве башни бизнес-центра в составе мультифункционального комплекса Freedom City на Речном вокзале.

Презентация нового проекта коттеджного поселка рядом с Северным объездом Новосибирска прошла в пресс-центре «ТАСС-Новосибирск» 27 июня. На территории 220 га в ближайшие 5-6 лет планируется создать новый город-спутник Новосибирска.

Как рассказал коммерческий директор Freedom Вячеслав Мельников, основную часть территории (100 га) займет индивидуальная жилая застройка, 20 га выделят под строительство таунхаусов, чуть более 15 га отведут под многоквартирные дома. На оставшейся обширной территории площадью более 84 га девелопер создаст инфраструктуру — дороги, социальные учреждения, коммерческие объекты. Ожидается, что в будущем коттеджный поселок заселят порядка 15 тыс. человек. Первые дома планируется сдать уже весной следующего года.

«Когда мы создавали проект, то ориентировались на примеры таких городов-спутников, как Иннополис рядом с Казанью, Доброград вблизи Владимира и др. Города-спутники отличает развитая инфраструктура, которая позволяет закрывать все потребности жителей», — заметил Вячеслав Мельников.

Архитектурное разнообразие индивидуального жилья должен обеспечить тот факт, что возведением поселка будут заниматься разные застройщики.

Также на пресс-мероприятии было объявлено о запуске строительства современного бизнес-центра в составе мультифункционального комплекса (МФК) Freedom City на Михайловской набережной. Помимо коворкингов и офисных помещений-трансформеров с панорамными видами, бизнес-центр обзаведется собственным бассейном и гастроулицей. «Мы чувствуем ответственность за то, каким будет облик Новосибирска. Ведь наша компания не только строит МФК с торговым центром и офисами, но и продолжает благоустройство Михайловской набережной, которой пользуются все горожане. Парящий мост, рестораны, прогулочный аллеи — все то, что мы как девелопер подарим городу, безусловно, преобразит одно из его самых знаковых мест», — уверен Вячеслав Мельников.